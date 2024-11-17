資深演員石英（本名林忠平）10月27日過世，享壽82歲，「永遠的石英爸爸」告別式今（17日）上午在台北市懷愛館（原二殯）景明廳舉行，女兒林千鈺與全體家人在公祭時，站在石英偌大的遺照前，代表家屬致感謝詞，最後一段話「這輩子做為您的女兒，我很幸福，您的恩情我永生難忘，爸爸！謝謝您！我愛您！」令在場送別的親友都淚流不止。

林千鈺說，「今天是我父親人生圓滿修成的畢業典禮，在這裡匯聚了許多愛他、還有他愛的人，曾經陪伴他，走過人生某一個重要階段，曾經幫助他，度過了危機難關，曾經照顧他，就像真正家人一樣，在此千鈺代表家屬，及我的父親向各位表達萬分感謝之意，感謝各位長輩、長官、各位親朋好友，成就了我父親豐富的人生歲月，也感謝各位，在百忙之中撥出寶貴時間，親自前來弔唁與祝福，讓父親的人生畢業典禮，有圓滿的句點。」

林千鈺與家人對著石英遺照致感謝詞，畫面哀傷。（林淑娟攝）

她表示，「嚴肅認真、力求完美」是很多人對她父親的印象，「在我心中，他是一個勇士，從不放棄，關關難過 關關過， 相信此刻的他，已經卸下世俗的壓力與重擔，跟隨慈悲的菩薩，前往極樂國土、自由飛翔。他的離開，雖然讓大家都很捨不得，但是我們知道，他的溫暖、他的精神 會永遠留存在每一個人的心中。」

石英遺孀和一對兒女、媳婦哭紅雙眼。（陳俊吉攝）

最後她跟父親說：「爸爸！您放心，我會好好照顧您結髮55年的妻子、我的媽媽，我會跟弟弟一起撐起這個家，我會同咪咪好好看顧您最疼愛的寶貝孫子彥熙平安長大。這輩子做為您的女兒，我很幸福，您的恩情我永生難忘，爸爸！謝謝您！我愛您！感謝大家」。林千鈺稍早家祭結束後也走出靈堂外上洗手間，回靈堂前也數度向媒體雙手合十、鞠躬致意，哭紅眼的模樣令眾人不捨。

唐美雲緊抱著哭崩的林千鈺。（陳俊吉攝）