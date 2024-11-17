財富女神王宥忻昨（16日）舉辦生日派對，邀請好友一起相聚，今年生日派對以白色和粉紅色為主題，象徵著光明、愛與成長。王宥忻說：「期待與親友們一起慶祝這個特別的時刻，分享生活點滴。」希望未來能夠在生活中找到更多的光與愛，並以此來支持和啟發更多的人。

王宥忻與另一半翁總有望復婚。（固力狗提供）

王宥忻感情生活幸福滿點，在事業方面，上個月王宥忻與翁總最近一起到泰國旅遊，並考察當地房地產市場。兩人有超過20年的房地產投資經驗，本想簡單看看，沒想到翁總當場便決定將兩間、總價超過八位數的泰國房產作為生日禮物，讓王宥忻相當驚喜和感動。王宥忻問翁總，為什麼這麼快就做決定？他回應：「因為你值得！」這句話讓王宥忻倍感溫馨。經紀人也透露王宥忻與前夫復婚的節奏，有好消息一定通知大家。

王宥忻與另一半翁總有望復婚。（固力狗提供）

此外，王宥忻兒子日前因分享關於水豚的短影片引起大量關注，觀看數突破178萬，留言多達2,000多則，但其中不乏負面評論，網友們留言批評兒子說話的方式，諸多不理性。王宥忻回應：「發生事情當下，兒子很難過。但我和翁總覺得這是機會教育，畢竟面對批評和不理性的負能量是人生課題。」兩人循序漸進引導兒子走出低潮，從負面轉化為正面能量。翁總先問兒子，為什麼在影片中做出一些幽默逗趣的表現？兒子坦言只是覺得這樣「比較有趣」，也想引人發笑。爸爸笑著說：「你已成功吸引大家的注意！」這句話讓兒子感到些許安慰。

放學後，兩人再次關心兒子心情，兒子反而興奮發現說：「我是流量密碼！」面對兒子高EQ豁達的轉念，身為父母親也替他感到驕傲。王宥忻也問兒子，是否從這次經歷學到什麼？兒子笑說，以後會「講話認真一點」。透過這次事件，兒子變得更堅強，甚至在打籃球時，當有人開玩笑稱他為「智慧的眼神」，兒子不僅沒有生氣，還覺得自己有帶給大家歡樂的能力。