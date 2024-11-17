昨天（16日）有網友在社群平台張貼1段影片，1名女子開著1輛玩具車在馬路上行駛，不過警方表示，玩具車上路違反道路相關法規，最高可處3600元罰鍰，但警方也說明，因為影片並沒有確切拍攝時間以及行為人相關人別身份不明確，因此無法舉發。

有民眾在社群影音群組「社會事新聞影音」上傳1段影片，1名女子駕駛1部白色玩具車，行駛於馬路上，時間日期標註為昨（16）日，經查為三重仁愛街，不過影片時間僅有16秒而已，實際行駛距離與時間無法得知。

警方接獲詢問後說明，根據《道路交通管理處罰條例》第32-1條「非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，於道路上行駛或使用」，可處行為人1200元至3600元罰鍰。

但警方表示，雖影片有自製字幕說明時間，不過確切拍攝時間無法查證，且影片中的女子相關人別身份不明確，所以相關違規行為未能舉發。