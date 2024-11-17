大陸女星祝緒丹在2019年版的《倚天屠龍記》中飾演周芷若，因此被稱作「小周芷若」。近期她在《永夜星河》中，演出男主角丁禹兮的姊姊翻紅；不過在跑宣傳活動的過程中，丁禹兮卻被網友指出看她的眼神很深情，進而懷疑兩人的關係。對此，她在直播中親自澄清了。

祝緒丹日前在直播時直言，「我們4個是關係特別好的朋友」；更指出「有人說小丁看我的眼神比較深情，是不是有點什麼，他就是看好朋友的眼神。」隨後表示，節目上就只有四個人，眼神上多少都有交流，因此呼籲大家「不要亂說，這樣我們很容易在錄節目的時候有心理負擔，明明大家都好好的，好好看我們的戲，想嗑什麼就嗑什麼，不要不開心也不要亂猜忌。」甚至在直播後再發文強調，「絕無可能！放心磕劇～」。

祝緒丹日前在直播上澄清。（圖／翻攝自微博）

其實祝緒丹曾經被力捧當過多部劇的女主，但因演技生硬，加上在《倚天屠龍記》後的作品都沒有什麼討論度，所以被降級成女配。而她過往更曾遭大陸知名製作人兼編劇于正怒轟「人品差」，指稱祝緒丹原本積極要演出自己的新劇《五福臨門》，沒想到卻臨時落跑。

于正曾開轟祝緒丹人品差。（圖／翻攝自微博）

如今她因《永夜星河》走紅後，就有網友到于正微博留言「趕緊找祝緒丹，人家火成啥樣了都」。但于正直接回擊「女配上桌了嗎？沒有。我想去找虞書欣，我只找扛劇的」，認為祝緒丹並沒有吃到《永夜星河》的紅利。