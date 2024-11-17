立院內政委員會20日變更議程，排審「公職人員選舉罷免法」修正草案，藍委草案版本包括同意票數超過被罷免人當選得票數，提高罷免門檻。綠委許智傑批評，「國民黨司馬昭之心路人皆知，因為自己黨內立委表現不好，擔心被罷免才打算再次闖關，重演不給討論就草率修法」，他自己也可能面臨罷免，但他勇於面對，不該因為自身可能遭罷免，就限縮人民罷免權利，「希望國民黨要勇敢一點，否則就算搞了這些小動作，仍可能被強大民意反撲」。

民進黨立委賴瑞隆指出，「國民黨團下周三再次偷襲將選罷法納入到內政委員會審查，要提高罷免的票數，在這個階段並不適合，特別是人民期待立法院多通過一些民生經濟法案、少一些政治法案，這樣的政治法案只會引發更大的朝野攻防，並不利於現在整個國家的運作」。

賴瑞隆說，選罷法過去已經修過，只要首長忠於縣市、忠於人民，基本上都不會遇到罷免的問題，罷免也難以通過；過去也有許多罷免案幾乎都難以通過，他表示，「這樣的選罷法，其實大體上沒有太大的問題，而現在國民黨卻執意提出雙修法，一方面加嚴選罷法的條件，一方面又提高罷免的票數與門檻，這個只會造成更大的政治紛擾，增加罷免的票數的部分，民眾黨也不支持，為什麼要造成這樣的紛擾？」

賴瑞隆說，「再次呼籲國民黨，以民生為重、以經濟為重，減少這些政治具有爭議性的法案，禮拜三不要來強行通過選罷法提高罷免票數的條文，這只會引發政黨間的衝擊，引發更多朝野間的爭執，讓政治更加紛亂」。

他說，「提高罷免門檻、提高罷免票數，只是在增加困擾，增加政治間的攻防與彼此間仇恨，讓國家更難以前進，呼籲國民黨適可而止，儘速停止政治攻防，儘速回歸到民生經濟，這是所有台灣人民的期待」。