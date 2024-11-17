大陸國家主席習近平當地時間16日下午在秘魯首都利馬與美國總統拜登舉行會晤，大陸外交部透露，習近平將中美關係比喻為「一座大廈」，中方劃出包含台灣議題在內的「4條紅線」是大廈基座，呼籲雙方繼續為中美關係「添磚加瓦」，願與拜登及其繼任者為此共同努力。

此次會晤是習近平與拜登時隔1年再次會晤。大陸外交部發言人今日稍早介紹中美元首利馬會晤情況指，雙方回顧了過去4年中美關係走過的歷程，並從中總結經驗啟示，圍繞在美國政府過渡期推進對話合作、妥善管控分歧，以及共同關心的國際地區問題進行了坦誠、深入、建設性的溝通，為中美關係發展指明了方向。

發言人介紹，習近平在與拜登交往中就中美關係發展闡明戰略性、方向性、指導性意見，並生動地將中美關係比作一座大廈。其中，2021年視訊會晤時，提出兩國應該相互尊重、和平共處、合作共贏，這是中美關係這座大廈的「穹頂」；2022年峇里島會晤時，重點談了中方在台灣問題、道路制度、民主人權、發展權利上的4條紅線，這是大廈的「基座」。

發言人續指，2023年舊金山會晤時，習建議中美雙方共同樹立正確認知、有效管控分歧、推進互利合作、承擔大國責任、促進人文交流，這是大廈的「5根支柱」。此次會晤，習近平又「高屋建瓴」地歸納了7點經驗和啟示，並強調雙方要繼續為中美關係這座大廈添磚加瓦，願與拜登及其繼任者為此共同努力。