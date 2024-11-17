澎恰恰低調現身石英告別式 靈前下跪「磕頭3次」痛別恩師

資深演員石英（本名林忠平）10月27日過世，享壽82歲，「永遠的石英爸爸」告別式今（17日）上午在台北市懷愛館（原二殯）景明廳舉行。諸多演藝圈的後輩都到場送大前輩石英最後一程，包括澎恰恰、邰智源、張鳳書、方馨、方文琳、王淑娟、高欣欣與李國超夫妻、兵家綺、高玉珊、高群與吳敏。澎恰恰視石英為師父，他今低調出現在第一排的座位區，輪到他上香致意時，他大動作在石英靈前下跪，重重磕了3次頭，表達對他至上的恩情與敬意，讓人鼻酸。

澎恰恰磕頭完後，在工作人員的帶領下火速離場，不願意受訪。張鳳書則說，石英一家人都很照顧她，「在攝影棚的時候會煮湯給我們，我都記得湯的味道。以前他換肝，覺得危險後來又很好，每次看他演出都覺得很有能量」。

澎恰恰在石英靈前磕頭。（陳俊吉攝）

澎恰恰17日現身石英告別式。（陳俊吉攝）

澎恰恰來送別師父石英。（圖／民視提供）

張鳳書直言在聽到石英離世的休息後，整個嚇了一跳，「之前沒有聽說什麼狀況，也是很突然，怎麼就走了。跟他演戲，他是那種會照顧晚輩的人、情緒很穩定的人，跟他可以很專注得演戲，在拍戲的時候放心把自己交給他，困惑都會問他，他會很認真回答。之前我NG很多次，他就用長輩方式安慰我不要緊張，讓我覺得安心」。

張鳳書。（陳俊吉攝）