台北市士林區天母知名日式甜點連鎖店廣田洋菓子HIROTA Cake Atelier大葉高島屋店被民眾爆料，發霉紙盒放在販售泡芙上面，向店員反映卻非常不以為然，覺得等一下就要丟了，直呼實在太扯了。台北市衛生局17日回應，將派員稽查，如查獲不符規定，可依《食品安全衛生管理法》開罰6萬至2億。

有網友於臉書社團「靠北天母幫」發文抱怨，昨日晚間6時許前往高島屋店原本要購買泡芙，看到發霉的食物跟要販售的放這麼近，她真的覺得太噁心了，一度懷疑自己眼睛，當天販賣的東西怎麼可以發霉成這樣？向店員反應卻得到不以為然地回應，認為等一下就要丟了，直呼真的太扯了。

網友補充，事後收到店家回電表示，她所看到的發霉泡芙不是販售用的，是提早預備好的展示品，因為他們不加防腐劑加上最近天氣溫度不穩，所以才會造成這狀態，並解釋這名員工已經引咎辭職了。

網友直言，她不是專家，不清楚要多少的溫差與多少的時間會產生這麼明顯的霉？只知道食安警覺性不夠，並告訴店家不用跟她抱歉，畢竟看到此畫面後沒有購買，該抱歉的對象應該是當天購買的人。

食品藥物管理科長林冠蓁表示，有關民眾反應在天母知名日式甜點連鎖店看到發霉待淘汰的泡芙與預計販售的泡芙擺放位置相當近，有食安疑慮一事，將派員依《食品良好衛生規範準則》進行稽查，如查獲不符規定將要求限期改善，期屆未改善將依違反《食品安全衛生管理法》開罰6萬至2億。

林冠蓁呼籲，近日氣候多變，販售業者應落實販售儲存場所溫度、濕度管控，並遵行先進先出原則，定期檢查產品之標示或儲存狀況，有異狀時應立即處理，確保食品品質及衛生。