教育部從113學年起推動「新型專班」，由國內大學與企業簽訂產學合作計畫，共同規畫課程並赴海外招生。教育部表示，「新型專班」113學年春季班共核定22校62專班預計招收1092人，不限招生國別，各校刻正辦理招生，將於明年1月下旬確認錄取結果。

教育部表示，113學年「新型專班」的春季班另新增已在台就學之大三或大四國際生參與，以在原班級上課至畢業方式辦理。至於新型專班114學年秋季班刻正審查中，預計11月下旬核定。

新型專班學生可獲國發基金提供每人每年至多10萬元、最多補助2年的「產學獎助金」，與企業提供每人每月至少1萬元的「生活津貼」，以培育產業所需人才，學生畢業後須履行在台就業義務2年。教育部預計113年至116年，此計畫可額外增加來台就學1萬8568人，期望國際生畢業後留台就業比率由目前4成提高為7成。

國民黨立委柯志恩日前就質詢指出，「新型專班」的學生2年可領44萬元，這看在本土學生眼裡，感受到「相對剝奪感」。更何況最優秀外籍生都是去歐美國家，不會來台灣，教育部推動「新型專班」計畫時，應該考慮到本土學生的感受。

教育部表示，「新型專班」113學年秋季班共計錄取20校、40專班、計366人獲得獎學金資格。學生生源則以越南、印尼、菲律賓居多。因錄取學生於今年9月陸續來台就學，預計11月底確認實際開班與入學人數。

要來台灣讀新型專班，語言能力需達一定水準。教育部表示，申請入學中文授課班級者，華語文能力測驗（TOCFL）基礎級的聽、讀2項皆須達A2級（含）以上；申請入學英文授課班級者，英文能力須達CEFR B1級（含）以上。

為維護教學品質，教育部表示，每專班開班人數以30人為上限，惟不可併入本國生同班授課，且不同系所、學制、課程不得併班。碩、博士班（或雙聯專班），得不採專班方式辦理，即得以與本國生混班共讀方式辦理。

教育部指出，大學不能透過人力銀行或仲介招國際生，一旦違反定，被發現後將遭重懲。教育部同時會制訂契約範本，明確規範打工和實習區別，以避免「黑工」事件再度發生。