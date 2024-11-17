為保障聽障學生行的安全，台中市交通局特別規畫「聽障生客製化紅燈倒數計時器」，讓無法感受周圍環境音的學生們，可透過號誌讀秒方式評估是否可過馬路，目前該設施設置在啟聰學校周邊，配合「綠斑馬」及「通學區域」標誌，讓該校300多名學生上下學更安全。

台中市啟聰學校現有300多名學生，校長蔡明郡說，300多人中有的住宿、有的搭乘交通車上下學，有的則是由家長接送，部分高年級生被引導到公車站搭乘公車，學校雖也教導他們過馬路要眼觀四面、耳聽八方，但聽障生受限於聽力有限、常無法真正感知環境路況，相對過馬路時危險較高。

為保障聽障學生行的安全，台中市交通局特別在啟聰學校附近規畫「聽障生客製化紅燈倒數計時器」。（台中市府提供）

為讓這些聽障生安全更有保障，交通局特別設置聽障生客製化紅燈倒數計時器」，局長葉昭甫表示，民眾過馬路看到紅綠燈倒數時間都覺得習以為常，但這些倒數計時對聽障生更顯重要，交通局在啟聰學校前建置紅燈倒數計時器後，讓聽障生可從行人號誌讀秒評估是否通行，也提醒他們不要搶快。

葉昭甫表示，為提高道路識別性，交通局也針對該處重新繪製綠底枕木紋行人穿越道線的「綠斑馬」，增加「通學區域」標誌。交通局近來地毯式檢視各級學校周邊通學動線，完成153處校園交通改善，並預計年底前完成交通部列出的63處易肇事路口改善，總計在校園、易肇事路段，截至11月中旬已完成改善203處。