彰化縣二林鎮一處民宅昨（16）日傍晚5時許爆發命案，蔡姓女子遭李姓前夫持西瓜刀亂刀砍傷深可見骨，失血過多送醫不治，李男犯案後前往一家五金行「想再買刀具」時被警方逮捕。而案發當時9歲的小兒子目睹整個行兇過程，事後不停地哭喊：「我要媽媽」、「希望爸爸被判死刑，這樣就對我們無害了....」。

據了解，彰化縣消防局昨傍晚17時01分獲報，二林鎮華崙里光復路某住宅需緊急救護，立刻出動救護車1輛，消防人員2人到場。救護人員到場發現年約50歲蔡姓女子疑似被刀砍傷，失血過多無生命跡象，經立即給予CPR及AED等急救處置，送往二林基督教醫院，仍宣告不治。

鄰居透露，蔡婦生前有多段婚姻，與李姓前夫育有9歲兒子外，還和另位前夫育有20多歲的女兒。蔡婦與李姓前夫離異後，與李姓前夫、臥病在床的母親和兒子同住，除會批發賣菜以外，蔡的兄弟也付錢請她照顧母親，李有酗酒習慣，常常酒後就與蔡婦吵架，蔡不堪其擾而聲請保護令。

據悉，李姓前夫下午渾身酒氣抵達蔡家，疑似欲持1尺2的西瓜刀攻擊女兒，蔡婦為保護女兒，用肉身擋刀，全身多處遭亂刀砍傷，尤其右手傷可見骨，倒臥1樓樓梯間失血過多，無呼吸心跳。而案發後，李男更涉竊取路停小貨車逃逸，疑到埤頭鄉某五金行想再買刀具，警方根據路口監視器逮獲李男，而行兇動機尚待釐清。

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★未經判決確定，應推定為無罪。