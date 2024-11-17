高雄市動物保護處今年推出「2024好伴ban毛孩嗷運會」系列活動，自8月份開跑，繼「狗狗泳汪直前游泳賽」、「喵喵鐵奴三項競賽」之後，昨日來到最終場「犬力衝刺障礙賽」，因雨天改至「鳳山行政中心大禮堂」隆重登場，40位毛孩選手勇闖七道關卡全力衝刺，經過激烈競爭，最後由巴哥「小肉豆」與米克斯「荳荳」分別榮獲小型犬組和中大型犬組的冠軍，成為全場最敏捷狗狗。

中大型犬組冠軍米克斯「荳荳」。（高雄市動保處提供／林雅惠傳真）

高雄市動保處表示，「犬力衝刺障礙賽」選手需在120秒內通過七道關卡，包括「隧道」、「敏捷S杆」、「跳泳圈」、「蹺蹺版」、「障礙物跳過」、「梯形橋」及「停止墊」等七大障礙，非常考驗寵物與主人間的默契與團隊精神。除了賽場激烈的競賽外，大會還邀請柴語錄的「廢柴」與寵物行為專家「熊爸」來到現場與大家同樂，現場歡笑聲不斷。

動保處指出，這次參賽者高手雲集，包括6月在「好伴公園-楠梓創新公園場」榮獲得勇猛神犬獎第3名的米克斯犬「荳荳」，還有今年4月在夢時代舉辦的「寵物嘉年華-伴毛競技場運動會」的冠軍米克斯犬「吳小噠」；另外美國惡霸犬「黑輪」，外表看起來兇猛，卻是場中眾多狗狗的好朋友。40位選手經過激烈競賽，最後小型犬組由「小肉豆」以31秒奪金，中、大型犬組由「荳荳」以30秒奪冠，分別獲得本屆最敏捷狗狗殊榮。

動保處長葉坤松說，透過敏捷競賽推動寵物服從應用訓練，滿足寵物運動慾望，促進寵物身心正常發展。同時也鼓勵市民多利用高市6個寵物公園之寵物運動區，增加城市人寵樂活休閒，營造本市宜居城市樂活氛圍。

「2024好伴ban毛孩嗷運會頒獎典禮」將於11月30日和12月1日下午2點至6點在中央公園熱鬧舉行，歡迎市民朋友寵物爸媽們一起參加。