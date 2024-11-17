國民黨主席朱立倫17日南下屏東縣黨部參加130周年黨慶活動，期間他提到，中國國民黨是亞洲最資深且為民主自由、人權法治打拚的政黨。（謝佳潾攝）

國民黨主席朱立倫17日南下屏東縣黨部參加130周年黨慶活動，期間他提到，中國國民黨是亞洲最資深且為民主自由、人權法治打拚的政黨。（謝佳潾攝）

國民黨主席朱立倫17日南下屏東縣黨部參加130周年黨慶活動，期間他提到，中國國民黨是亞洲最資深且為民主自由、人權法治打拚的政黨。（謝佳潾攝）

國民黨主席朱立倫17日南下屏東縣黨部參加130周年黨慶活動，期間他提到，中國國民黨是亞洲最資深且為民主自由、人權法治打拚的政黨，雖然民進黨沒收國民黨的黨產，還追殺僅存的資源，但國民黨最大的黨產就是所有黨員及支持者，他感謝每位在國民黨最辛苦時挺身而出的支持者。

國民黨屏東縣黨部17日舉辦創黨130周年黨慶活動，朱立倫特別出席頒獎給70、60、50年黨齡的黨員，他感謝道，「謝謝大家一輩子愛國民黨、為中華民國付出，國民黨是在1894年11月24日創黨，所以今年是創黨130周年，全世界很少有政黨像國民黨這麼資深的民主政黨，國民黨在亞洲是最資深的，一路走來都在為民主自由、人權法治打拚」。

朱立倫自信道，「現在國民黨在立法院是最大的黨團，在立法院長韓國瑜、立院黨團的領導下，為所有民眾關心的福國利民法案、重大預算全力打拼，例如禁伐補償，屏東有很多原住民因此受到限制，所幸最後爭取成功，此外還有公糧補貼，屏東有很多農民很辛苦，結果1公斤才補貼21元，國民黨不捨農友辛苦，極力爭取到1公斤26元，而基層醫療最關心的健保點值也有先拚到0.95，將來還會繼續努力拚更高，這對基層醫療、民眾健康都是有幫助的」。

朱立倫還提到財劃法尤為重要，他不解道，雖然屏東縣長期是民進黨執政，但也要把資源爭取回來屏東，不過民進黨的立委卻說把錢留在中央就好，「哪有這種事情，應該是要替地方爭取預算才對」。

提到民進黨，朱立倫語重心長道，民進黨把國民黨所有黨產都沒收後，還在追殺，等於是有一點資源都要追殺，不過「我們沒錢，但有志氣，我們沒黨產，但最大的黨產就是所有的黨員與支持者，感謝每一位在國民黨最辛苦時願意付出的大家。

朱立倫說，議長周典論告訴他，南部一定要拚基層，深耕基層才會有效果，所以屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣的黨部主委都是立委兼任，「為的就是要站在基層每天與大家一起打拚，這樣才能感動選民、給在基層認真打拚的人一個機會」。