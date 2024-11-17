現代人追求健康，不少人會多吃生菜沙拉，不過，營養師蔡濰安表示，不是所有蔬菜或食物都是能生吃的，像是四季豆、金針、茄子、十字花科蔬菜、雞蛋和豆漿，若未經煮熟即食用，有可能造成身體不適、腹瀉、發燒、暈眩，甚至是掉頭髮。

蔡濰安在臉書「濰濰營養師 認真生活」PO文指出，比起開火烹調，製作生菜沙拉的確是方便又快速，然而，不是所有的蔬菜都能生吃的，而蔬菜之外，常常被大家忽視的雞蛋及豆漿，也是建議煮熟再食用，以下為6種一定要煮熟的食物。

■四季豆：生豆中含有凝集蛋白，沒有煮熟的話可能引起腸胃不適、腹瀉、發燒等，建議要完全煮熟食用比較安全。

■金針：新鮮金針含有秋水仙鹼，經腸道吸收可能導致嘔吐、暈眩，建議新鮮的金針用水浸泡至少1小時以上，再用沸水煮熟食用；至於乾金針，因已經過乾燥製作過程，毒素已被破壞，就不用太緊張。

■茄子：茄子中含有茄鹼，吃多可能造成咽喉搔癢，充分加熱可以分解茄鹼。

■十字花科蔬菜：包含花椰菜、甘藍等都是營養豐富的蔬菜，但十字花科中含有少量的甲狀腺腫素，可能影響碘的吸收，有甲狀腺功能低下的人需要特別注意，建議煮熟再食用，並適量攝取。

■雞蛋：壽喜燒美味的肉片沾上滑嫩的生蛋液，是許多人熱愛的美食，但是生蛋白中含有抗生物素蛋白（Avidin），會阻礙人體對生物素（又稱B7）吸收，且缺乏生物素可是會掉頭髮的。

■豆漿：越來越多人會在家裡自製豆漿，但未煮熟的豆漿，含有皂素可能造成身體不適、腹瀉等症狀，記得煮豆漿的過程，一定要充分煮沸。