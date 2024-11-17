【LIVE直播】石英告別式 上百位演藝圈同仁二殯送行

資深演員石英（本名林忠平）10月27日過世，享壽82歲，「永遠的石英爸爸」告別式今（17）日上午在台北市懷愛館（原二殯）景明廳舉行。諸多演藝圈的後輩都到場送大前輩石英最後一程，包括澎恰恰、邰智源、張鳳書、方馨、方文琳、王淑娟、高欣欣與李國超夫妻、兵家綺、高玉珊、高群、吳敏、六月、李易、游安順、陳宇風、陳子強等人都帶著敬意現身。「鳥來嬤」吳敏哽咽說，民國50多年時，他跟石英常常一起去作秀，「他是很敬業、自愛的演員，想讓觀眾知道，我們演藝圈其實沒有這麼亂，那時候我剛出道，吳玲姐就教我賺錢要買金子存錢，我有聽她的話」。

吳敏直言，石英對她來說恩重如山，是她在演藝圈的最大典範，「我們戰戰兢兢愛這個工作，要把戲演好，他們夫妻的好感情是我們後生晚輩很棒的典範」。而這幾年不少資深藝人陸續離開，吳敏感慨喊話，希望製作單位能多照顧資深藝人，留一些好的戲給我們演；她也表示自己的身體狀況一切都好，鼓勵大家有空要出門走走，不要都窩在家，「現在希望能有好的戲可以演，我會全力以赴」。

章永華過去也跟石英合作過不少戲劇，是他演戲路上的老師，「他演技非常好，有一次我演一個咳嗽，我咳出來後，他跟我說『感冒咳嗽跟咳嗽要死的感情不一樣』，他是我很敬佩的演員，石英正派又幽默，各方面演法都很精湛，我不只傷心，是失去了一座山」。回憶最後一次見面，章永華說，他們前幾年有聚餐，只希望石英一路好走。

章永華現身石英告別式。（陳俊吉攝）

六月與老公李易今聯袂出席石英告別式，六月跟石英在《日正當中》、《意難忘》都有合作，尤其在《意難忘》就對戲了150集。私下跟石英女兒林千鈺的感情也很好，「石爸常常會約我們聚餐，文琳姐也會一起。今年送走好多人，希望大家好好照顧自己身體，健健康康，希望見面不是在這地方，是歡樂的地方，這2年送走太多人有點難過」。

六月（左）、李易一起出席石英告別式。（陳俊吉攝）

陳宇風在受訪時哭到不能自己，「我們有很多合作，但沒演到真正的父子，《父與子》、《意難忘》都有跟爸爸合作，跟千鈺也會聚在一起，爸爸現在離開了，真的很難過，以前會跟跟爸爸一起吃飯、泡溫泉，他會介紹他在那裡拍過戲、好玩的事情，還有很多的八卦。石爸是台灣的精神領袖，相信他現在在天上已經安息，我們都會都記住爸爸」。陳宇風的爸爸從小不在身邊，石英對他來說，就如同爸爸一樣重要，千言萬語說不盡對他的感謝。

陳宇風現身石英告別式悼念。（陳俊吉攝）

金鐘視帝游安順表示，他的第一部電視劇就是跟石英合作，還有合作過《大兵日記》，「千鈺也有演，那時石爸開一台賓士，我才20幾歲，他可以在車子裡打電話，講『家裡』，電話就撥出去，那是20幾年前，覺得好不可思議，怎麼有這種科技？現在已經變這樣⋯⋯很多經驗、回憶，也合作過民視的戲，私下常聚餐，我們都會聯繫，感情真的很好。他對每一個晚輩都悉心照顧，我們都叫他石爸，他也當我們是子女般，常幫我們加油打氣，真的是很好的典範」，他感嘆：「這是人生必經之路，雖捨不得，但總是會遇到，祝福石爸。」

游安順17日現身悼念石英。（陳俊吉攝）

方文琳。（陳俊吉攝）