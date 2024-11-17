中國國家主席習近平當地時間16日下午在秘魯首都利馬與美國總統拜登舉行會晤，大陸時政類自媒體「牛彈琴」解讀，這一次，習近平當著拜登的面，中方明確說出了4條紅線，不容挑戰：一、台灣問題；二、民主人權；三、道路制度；四，發展權利。這四點以前都談過，但這次更明確。請注意：台灣問題，排第一位。此外，美方的「四不一無意」，拜登現在改成了「六不」，之前的「一無意」變成了「兩不」：不尋求同中國發生衝突，不會利用台灣問題同中國競爭。

文章稱，每次中美元首會晤或電話、網路視訊，台灣問題，都是必談。中方態度一貫堅定且明確。在之前和拜登通話時，中國領導人就明確說：中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點。

文章稱，這一次，當著拜登的面，說得更直接：台獨分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的台獨本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對台獨，支持中國和平統一。

文章稱，這4條紅線中，還有一條，發展權利。這非常有針對性的。因為過去幾年，我們看到了美國種種操作，表面一套實際又一套，對中國和中國企業，各種極限打壓乃至全面絞殺。這一次，當著拜登的面，中國領導人說得也很直白：中國人民的發展權利不可剝奪、不容無視。各國都有維護國家安全的需要，不能泛化國家安全概念，更不能以此為藉口對別國惡意設限打壓。

事實上，對於過去4年中美之間的風風雨雨、跌宕起伏，習近平還總結了至少7條經驗啟示。一是要有正確的戰略認知；二是要言必信、行必果；三是要平等相待；四是不能挑戰紅線、底線；五是要多搞對話和合作；六是要回應人民期待；七是要展現大國擔當。每一條都很簡單，但每一條都深意藏焉。

比如，第一條，他告訴拜登，「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，「新冷戰」打不得也打不贏，對華遏制不明智、不可取，更不會得逞。美國啊美國，不要有不切實際的幻想，鬥的結果，必定是兩敗俱傷。

還有，第五條，他告訴拜登，中美兩國共同利益不是減少了，而是更多了，面對全球性挑戰，中美雙方應該拉長合作清單，做大合作蛋糕，實現合作共贏。什麼是格局？這才是一個大國的格局！

還有第六條第七條，他告訴拜登，中美雙方要為兩國人員往來和人文交流架橋鋪路，也要排除干擾和障礙，不要人為製造「寒蟬效應」；中美要開展良性互動、不搞相互消耗、不脅迫別國選邊站隊。

這都是非常有針對性的，相信拜登也知道癥結所在。在紅線、底線那一條，他更明確告訴拜登，中美是兩個大國，難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益，更不能搞衝突對抗。

美國口口聲聲安裝護欄，什麼才是最重要的防護欄和安全網？中國領導人就明確：中方的4條紅線，不容挑戰，還有，一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守。

此外，在南海、烏克蘭危機、朝鮮半島等問題上，中方也有嚴正表態。具體到南海，他告訴拜登：中方堅決維護南海領土主權和海洋權益。當事方對話協商始終是管控南海爭議的最佳方式。美國不應介入有關南沙島礁的雙邊爭議，不應縱容和支持挑釁衝動。在烏克蘭問題上，他說，中方的立場和作為始終光明磊落，就是穿梭斡旋、勸和促談，為和平而奔走，為推動局勢降溫而努力。

此外，中方不會允許朝鮮半島生戰生亂，不會坐視中國的戰略安全和核心利益受到威脅。不要誤解中國，也不要誤判中國，中方光明磊落，不惹事但也不怕事。

回顧過去4年風風雨雨，拜登也很是感慨，說：美中關係作為世界上最重要的雙邊關係，不僅事關兩國人民，也事關世界的未來。他接著說：確保美中競爭不演變為衝突，這是美中兩國政府對於兩國人民和世界肩負的責任。

按照西方媒體的說法，如果不出意外，這次拉美之行，也是拜登作為美國總統最後一次亮相重大國際會議舞台了。我們也看到，在這次歷史性的中美元首會晤中，拜登又明確表態：美國不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台灣獨立，不尋求同中國發生衝突，不會利用台灣問題同中國競爭。美方也將繼續奉行一個中國政策。

文章提醒，不知道大家有沒有發現微妙的變化？記得以前拜登的表態，根據新華社的報導，前面「四不」措辭完全相同，後面則是「一無意」—無意同中國發生衝突；但現在，似乎出現了變化，「一無意」變成了「兩不」—不尋求同中國發生衝突，不會利用台灣問題同中國競爭。

總體來看，美方的「四不一無意」，拜登現在改成了「六不」。這應該也是拜登對中方4條紅線的回應，但最關鍵的，從來不是看表態，而是看落實。

美國會怎麼落實呢？過去4年，美國的說一套做一套，中國和全世界，都已經看到了太多。所以，在7條經驗中，針對第二條「言必信、行必果」，當著拜登的面，中國領導人還說了中國人很熟悉的5個字：人無信不立。

他接著說：中方都是說到做到，但如果美方總是說一套、做一套，對美國的形象很不利，也損害雙方互信。很坦誠，很直率，但語重心長。文章稱，這是說給美國人聽的，也是說給全世界聽的。美國啊美國，不能老這樣做，這損害雙方互信，也對你形象不利啊！