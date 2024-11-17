俄羅斯在本屆珠海航展派出2架Su-57匿蹤戰機，以及6架「勇士」飛行表演隊Su-35戰機參展，期間該飛行隊進行飛行表演，以6機編隊在空中展示「開花」等動作。曾為戰機飛行員的空軍前副司令張延廷點出，進行「開花」隊形的難度很大，因為戰機此時速度很快，若在轉向時幅度、推力不夠，整個圖案就會出現不對稱的狀況。

勇士飛行隊為俄羅斯空軍3支飛行表演隊之一，其裝備塗有俄羅斯國旗元素紅、藍、白3色的Su-35戰鬥機，在每年5月的莫斯科紅場閱兵中，他們都會參加空中分列式。在這次珠海航展中，勇士飛行隊展示「開花」隊形，當時他們派出6架Su-35戰機首先以三角形編隊飛行，接著在編隊最外側的5、6號機向外轉向脫離隊伍，編隊中間的3、4號機緊接著脫離，剩下的1、2號機則維持原有飛行姿態通過會場上空。

張延廷昨（16）日在中天政論節目《前進戰略高地》表示，這屆珠海航展是勇士飛行隊睽違8年後再度參展，他們8年前使用的飛機是Su-27，這次則換裝Su-35，這是款重型戰鬥機，重量達到20噸，在進行表演時，會在700公里的時速下進行隊形變換，所以飛行隊員之間的默契非常重要。

張延廷接著說，在進行「開花」隊形表演時，方隊最外側的5號機和6號機會先向外轉向，緊接著換方隊中間的3號及4號機轉向，若在轉向時轉動角度不夠大，或是有飛機的推力比其他飛機小，表現出來的圖案就會出現不對稱的狀況，「這個飛行表演隊應該訓練滿久」。

另外，張延廷也點出，除了飛行員的訓練，飛行時的高度對於飛行表演也很重要，因為飛機若飛太高，地面人員會看不清楚飛機隊形變化，若飛太低，則有失事墜地的風險。此外，雲層高度也會影響到飛行表演的效果，若是雲太低，飛機就會在表演到一半時衝入雲層，進而影響到視覺效果。