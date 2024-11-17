廣州車展作為大陸全年最後一個A級車展，車企摩拳擦掌衝擊全年銷量，各家車企都在車展期間推出形式多樣的降價活動。同時使出渾身解數，卷流量、卷價格，智慧駕駛則成為自主品牌在產品上最大的看點。

澎湃新聞報導，在車展發表會上，理想、賽力斯、小米、小鵬、極越等車企紛紛將重點置於介紹智慧駕駛技術的最新發展情況。理想汽車攜理想L系列和理想MEGA亮相車展，並公布全新一代智慧駕駛技術架構－端到端＋VLM（視覺語言模型）雙系統的最新進展。

理想汽車產品部高級副總裁範皓宇表示，智慧駕駛已成為吸引用戶購車的最核心因素之一，「基於端到端＋VLM的車位到車位功能，已經開啟萬人團和全國門店的試駕車的推送，11月底全量AD Max用戶都可以享受到車位到車位的有監督智能駕駛。

賽力斯汽車總裁何利揚則喊出「買問界，送司機」的口號，目前問界智駕用戶已經超33.7萬名，智駕累計里程超9.3億公里，每日平均新增智駕里程490萬公里。此外，問界累計已完成超300萬次OTA升級。

小米汽車也在智駕方面加速追趕。雷軍在記者會上表示，目前小米智慧駕駛用戶活躍率超過85％，其智慧駕駛總行駛里程已超8,000萬公里，其中NOA里程在智駕里程的佔比達到82.4％。此外，小米汽車端到端全場景智慧駕駛也在11月16日進行定向內測。