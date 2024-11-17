少子化下，我國每年仍約有1萬3000名早產兒，每10名新生兒，就1名是早產兒。國民健康署自2022年起推動「低（含極低）出生體重兒居家照護計畫」，目前與全國81家醫院合作，在早產兒出院前透過完整的評估，提供主動多元的居家照護。

全世界每年有超過1300萬新生兒早產，今（2024）年世界早產兒日主題為「請讓每雙小腳ㄚ都受到高品質的照護」，根據世界衛生組織於2022年公布「早產兒與低出生體重兒照護建議指引」，將專業醫護團隊提供早產兒居家訪視列為「強烈建議」提供之照護服務項目。

國民健康署2023年最新出生通報統計，我國每10名新生兒就有1名早產兒，也就是懷孕週數未滿37周者，每年大約有1萬3000名早產兒。

為減少家長在早產兒出院返家後照顧上的不安及焦慮，國民健康署自2022年起推動「低（含極低）出生體重兒居家照護計畫」，目前與全國81家醫院合作，在早產兒出院前透過完整的評估，提供主動、可近、專業且多元的居家照護、訪視及專線諮詢等服務，將專業醫療團隊的照護，從醫院延伸至早產兒家中，並持續提供服務至早產兒矯正年齡滿2歲。

國健署統計，截至今年10月底，極低出生體重兒累計已收案3044人，占極低出生體重兒出院人數3155人的97.7％；有特殊健康情形早產兒已收案1186人，占符合條件出院人數1207人的98.3％。

巴掌仙子小雨霏在29周出生時僅1077公克，在成大醫院悉心照護2個月後返家，新手爸媽在面對小雨霏經常吐奶、頻繁哭鬧，加上擔心早產兒成長不佳顯得緊張和焦慮。

成大醫院個管師透過完善電話諮詢及居家訪視，除衛教如何避免吐奶、安撫入睡及促進發展等技巧，亦主動關心父母在照顧上帶來的心理壓力，適時傾聽與支持，並轉介相關資源。在幾個月訪視及諮詢下，早產兒的父母漸漸得心應手，並表示個管師是早產兒家庭在照顧上不可或缺的角色。

國民健康署署長吳昭軍表示，每個孩子都是我們的寶貝，協助家長一同守護早產兒健康成長，是重要的任務及使命，期望在國民健康署與全國合作醫院的共同努力下，能夠減輕家長出院返家照護的焦慮及負擔，讓每個提早報到的生命能平安健康的長大。