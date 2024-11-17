蘇丹紅持續流竄，台北市衛生局因應市售產品檢出蘇丹色素，啟動市售調味料抽驗專案，其中網購平台抽驗富山食品行販售之「純印度薑黃粉」及樸仕生技股份有限公司販售之「嚴選印度薑黃粉」於15日分別檢出蘇丹色素1號陽性及蘇丹色素1號、4號陽性。衛生局17日表示，已命業者下架回收不得販售，並呼籲有購買民眾立即停止使用。

食品藥物管理科長林冠蓁說，因應市售產品檢出蘇丹色素，啟動市售調味料抽驗專案，其中網購平台抽驗富山食品行販售之「純印度薑黃粉（有效日期：2026／06／07）」及樸仕生技販售之「嚴選印度薑黃粉（有效日期：2026／7／10）」於15日分別檢出蘇丹色素1號陽性及蘇丹色素1號、4號陽性，同仁立即前往稽查，命業者立即下架回收不得販售，民眾如有購買請立即停止使用，

林冠蓁說明，經調查「純印度薑黃粉」來源為健康樂活生醫，「嚴選印度薑黃粉」來源則為德和貿易，已移請管轄衛生局後續辦理；經桃園市衛生局調查，「純印度薑黃粉」原料同樣來源自德和貿易，另健康樂活生醫將同批薑黃粉販售分裝製作為「生機薑黃粉（有效日期：2026.06.18）」販售至全聯福利中心。

林冠蓁表示，桃園市衛生局已通知全聯於今日前完成下架，民眾可憑發票進行退貨，另同批原裝轉售至北市1家業者，已通知業者下架回收不得進行販售。

林冠蓁強調，蘇丹色素非准用著色劑，產品含有蘇丹色素涉違反《食安法》添加規定，可處7年以下有期徒刑，併科8000萬元以下罰金，也呼籲食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關，違者依同法開罰3萬至300萬元；另規避、妨礙、拒不提供資料可再處3萬元至300萬元。