2024秘魯亞太經濟合作（APEC）峰會16日落幕，各國元首在領袖峰會上大合照，令人矚目的是，中國大陸國家主席習近平站在第1排中央、主辦國秘魯總統旁，美國總統拜登最晚抵達現場，他被安排站在第2排角落。拍照結束、元首們走下台時，拜登短暫抓住泰國總理貝東塔的手，穩住身體。

16日秘魯APEC峰會領袖大合照環節中，中國大陸國家主席習近平站在第1排中央，美國總統拜登站在第2排角落。

綜合「福斯新聞」等美媒報導，16日領袖大合照環節中，習近平就站在第1排中央，就在秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）旁，拜登站在第2排、照片右方倒數第2位，他的旁邊是年僅38歲的泰國新任總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。福斯新聞形容，拜登「尷尬地」站在後面。

NO RESPECT: President Biden was seen standing in the back corner of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) family photo on Saturday, as other prominent world leaders were spotted front and center: https://t.co/j6aovP2C8W pic.twitter.com/pbW4mDj9d9 — Fox News (@FoxNews) November 17, 2024

中國大陸國家主席習近平「站C位」，美國總統拜登站「後排角落」的畫面引發美媒關注，隨著拜登即將下台，兩大世界強權的站位差異是否有任何意涵，外媒並未解釋，僅說明APEC峰會領袖合照站位是依據與會成員的英文字母排序決定。

例如，今年秘魯安排國名為A開頭的澳洲（Australia）站在第1排第1位，其餘國家依序排列，因此加拿大（Canada）總理杜魯道站在第1排第3位，大陸（China）國家主席習近平站在中間，美國（US）總統拜登站在後排角落。

不過美媒也指出，就算是按照字母排列，如何站位，也是由主辦國決定。例如去（2023）年美國主辦的舊金山峰會，字母A開頭的國家被安排站在東道主拜登的旁邊，因此去年澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的位置相對中間，習近平則站在第1排的旁邊，日本首相岸田文雄站在第1排角落。

President Biden participates in a group photo with leaders at the 2023 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in San Francisco. pic.twitter.com/t50kxBSXtC — CSPAN (@cspan) November 17, 2023

報導提到，2017年川普任內，當時川普參加越南APEC峰會時，被安排站在後排中間，一旁是俄羅斯總統普丁，習近平同樣站在第1排中間；隔年川普副總統彭斯（Mike Pence）出席巴布亞紐幾內亞主辦的APEC峰會時，彭斯同樣站在C位。

President Trump joins APEC leaders for a family photo at the #APEC leaders retreat in Da Nang, Vietnam. #POTUSinAsia pic.twitter.com/FLD4rQoCc0 — Department of State (@StateDept) November 11, 2017

拜登最晚到 領袖尷尬笑等5分鐘 下台緊抓泰總理

報導指出，今年領袖大合照環節中，習近平是最早抵達現場的領袖之一，他放鬆地和博魯阿爾特閒聊，之後轉身和紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）交談。

16日秘魯APEC峰會領袖大合照環節中，眾領袖尷尬笑等拜登到場。

值得注意的是，美聯社報導，拜登是最後一位抵達現場的領袖，現場畫面顯示，所有領袖已在台上準備進行合照時，後排右方、泰國總理貝東塔旁有一個明顯空位，元首們帶著笑容不斷張望，報導形容他們「尷尬地傻笑5分鐘」，「一臉茫然」的拜登才出現，拍照環節結束後，拜登下台時還短暫「抓緊」貝東塔的手，以穩住自己。