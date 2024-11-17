日前網路流傳一份波波醫師名單，其中台大醫院有2名，但台大院長吳明賢強調，經清查院內沒有波波醫師，且台大也有決議，不接受波波申請住院醫師或實習，一名中山醫學大學的男網友表示，台大醫院新竹分院某位醫師是他的學長，但醫院網站的學歷欄卻寫台灣大學醫學系，將其PO上網引發討論，事後他再看醫院網站，發現該醫師的學歷已更正為中山醫學大學，猜測是誤植，讓他傻眼「這種都可以誤植，實在很瞎」。

原PO昨（16）日於Dcard指出，其實台大醫院學歷也都是亂寫，他截圖台大醫院新竹分院某位醫師的學經歷，網站標明的學歷是台灣大學醫學系，「但根本不是台大醫畢業的，台大訓練完之後，學歷自動寫台大醫了」，因為那醫師是他中山醫學大學醫學系的學長。

原PO說，自己醫院醫師哪裡畢業的，都這麼不嚴謹，「台大院長還是別出來放炮了吧？真的知道醫師哪裡畢業的嗎？」但文章PO出後，原PO又再度更新內文，指台大新竹分院把該名醫師的學歷改回中山醫學大學，「應該是誤植，但這種都可以誤植，實在很瞎，真的會誤導病人」。

貼文引發網友留言，「醫科畢業就夠優秀了，何必硬要蹭一個台大...」、「說實在的中山能進台大醫院， 都知道實力有多強，根本沒必要從中山醫造假到台大醫」、「到底哪一個醫生會閒到自己去看醫院網站上的學歷是不是正確的？」、「應該是資料輸入錯誤」。