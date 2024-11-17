日本超萌聲優上坂堇昨（16日）在台北三創生活園區CLAPPER STUDIO一連舉辦2場見面會「Sumire Uesaka Fan Meeting in Taipei」。除了台北之外，現場還有遠從南部，甚至從東京、香港等地前來的粉絲。有人提問有考慮在台灣拍攝寫真集嗎？上坂堇隨即問現場粉絲有沒有推薦適合拍攝的服裝，全場一致表示學生制服最可愛。上坂堇則表示，如果有機會在台灣拍攝的話，想要去夜市拍，因為之前來台時去過夜市，對夜市印象深刻。

上坂堇邊揮手邊以中文「大家好！我是上坂堇」跟全場問好，揭開見面會的序幕。活動前網路上募集了許多來自粉絲們想對上坂堇的提問，抽選問到上坂堇來台最想去的地方及最想吃的美食，上坂堇表示：「之前因為其他活動來台時，對吃過的酸菜白肉鍋念念不忘，昨天一抵台馬上就去品嚐這想念的味道。再來就是很期待吃美味的小籠包。想去的地方是『便利商店』，我覺得台灣的便利商店很厲害，除了有很多新奇的東西外，也賣很多有關動漫的商品，非常好逛。」

上坂堇開心與台下粉絲大合照。（好玩國際提供）

因為知道上坂堇喜歡喝點小酒，主持人推薦有機會可以品嚐「高粱酒」，粉絲們也熱烈的回應：「可以加梅子、氣泡水或者稍微冰凍後喝。」上坂堇表示：「聽起來很棒的感覺！喝酒的時候可以跟大家一起喝的話，一定會更好喝，活動結束後的慶功宴，想要跟工作人員一起喝看看。」雖然沒辦法立即跟全場粉絲一起喝，但上坂堇還是高舉空氣酒杯示意裝了高粱酒，馬上跟全場粉絲高喊「乾杯」，全場粉絲高喊回應，氣氛熱烈。上坂堇更是開心表示：「現在開始，大家都是喝酒的朋友了。」除了高粱酒，粉絲也力推台灣品牌威士忌、生啤酒，另外也推薦上坂堇一定要吃看看臭豆腐，希望美食美酒都可以讓上坂堇很難忘。

「SUMIRE SITUATION QUIZ」的部分，上坂堇完全展現了專業聲優的多變性，一會兒聲音演譯是哈哈大笑的小學生，一會兒是以甜甜酥軟的聲音向自己最愛的貓咪mellow說愛你，一會兒又鼓起臉頰像是嘴巴正在大口吃美味小籠包的樣子，一下子可愛甜笑、一下子溫柔可人，一下子逗趣搞笑，讓現場所有粉絲都融化了。上坂堇最後更回應眾人的願望，以「性感的社團顧問老師」及「體育社的經紀人」2種不同的聲音角色表現，讓全場粉絲嗨翻。

上坂堇第2場以不同的服裝現身，誠意十足。（好玩國際提供）

見面會上，上坂堇也展現了繪畫的才藝，分別畫出「喜歡吃小籠包及喝酒的自己」、「58度高粱」、「最愛的貓咪mellow」等讓現場歌迷猜。另外，也與全場粉絲大玩剪刀、石頭、布，最終獲勝者可以得到上坂堇親自從日本神田神社購買的強運御守，希望帶給大家很棒的運氣。

一連2場活動，上坂堇展現滿滿的誠意，以不同的服裝登場，與全場粉絲熱絡互動，讓所有粉絲都感到幸福滿滿，上坂堇表示：「今天真的跟大家一起度過了很棒的時光。一直都很期待能與大家面對面的交流，這次可以舉辦粉絲見面會，真是太開心了。而且發現大家日文都聽得懂，也對動漫相關非常了解，能夠聊得很愉快，真的非常非常開心。我會繼續努力，盡快再來台，大家一定要再見面。」