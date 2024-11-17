浴室水龍頭若沒有定期清潔，會累積厚重水垢，一名男子近日在好市多買到一款法國進口的清潔劑，噴在布滿陳年水垢的水龍頭上，才1分鐘就變得亮晶晶，超強效果讓他驚訝，大讚是好市多必買，其中有女網友看到前後對比照，驚呼這水垢看起來有10年。

原PO昨（16）日於Threads指出，清潔品牌「法拉夏」（Fer à Cheval ）在好市多快閃設櫃，銷售人員示範效果不錯，加上標榜法國進口、天然無毒，他買回後洗澡前噴在布滿水垢的水龍頭上，才1分鐘就見效，讓他驚嘆連連「這到底是什麼鬼？這真的是我家的水龍頭嗎？是好市多必買」。

貼文上線，網友紛紛表示，檸檬酸、牙膏也能有效去除水龍頭水垢，「神奇檸檬就可以辦到喔」、「那個用鹽酸加科技海綿就完事了」、「檸檬酸就很有用了，價格更便宜」、「小北百貨買一個裝水的噴霧器，然後再買一包檸檬酸就可以了」。

也有人看到原PO上傳的前後對比照，表示若水垢太厚重，使用市面上的洗潔劑都清不掉，會考慮換一組全新的水龍頭，「這看起來超過10年，我會直接換一組304的」。