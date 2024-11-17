「王品嚴選」第6年推出冷凍年菜，深受消費者肯定，今年希望將年夜團圓溫度傳遞到更多家庭，與長年關注台灣經濟弱勢家庭的「1919食物銀行」攜手合作，並邀請形象溫暖、關懷公益的知名演員林哲熹，擔任「王品嚴選」公益大使。

「王品嚴選」今年誠意準備多達逾3.4萬道年菜，合計價值超過4000萬元，包括最受歡迎的「富貴福菜元蹄」、「元氣人參燉雞湯」、「醬煨紅燒獅子頭」、「香菇魷魚米糕」等年味佳餚，原價399～899元不等，但在「王品瘋美食購物網」均可用均一暖心價299元認購。

王品指出，「王品嚴選」每募集達5道菜、成為一組完整「王品嚴選團圓宴」年菜後，將委由「1919食物銀行」送愛至全台弱勢家庭。至全台7-ELEVEN統一超商，則可用499元認購包括3道大菜的「王品嚴選家常宴」，同樣將經「1919食物銀行」送暖。

此外，「王品嚴選」也推出公益認購限定的「皇金全雞湯」，選用皇金土雞與厚實大鮮菇，經6小時慢燉熬煮出濃醇全雞湯，最適合冬季溫補，原價849元，認購價僅499元，即日起至年底在全台全家便利超商、momo購物網均可認購獻愛心，捐贈至「全民食物銀行」。

王品表示，值得注意的是，全家便利超商認購雞湯活動開始僅不到半個月，已募集超過5000份，展現台灣溫暖人情。