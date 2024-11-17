中天新聞台2019年因批評民進黨政府的登革熱防疫措施等3則新聞，遭NCC裁處共160萬元罰鍰，最高行政法院認定這些新聞中天都經過查證，14日駁回NCC上訴。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，NCC對中天已經21連敗，從沒看過一個公務機關專門對準某一個民間單位一直罰，罰到最後都輸，「當官了不起啊」，她呼籲中天應該提告公務員瀆職。

游淑慧昨（16）日在政論節目《週末大爆卦》表示，「台灣沒有NCC，媒體秩序就會爛掉嗎？現在NCC沒有發揮正面的功能，就是在箝制新聞自由，政論節目裡面不能講白癡、無腦、無恥和不要臉，來賓講了這樣的話，政論節目就會接到NCC來電」，她認為NCC宛如太上皇在箝制言論自由，這才是違憲。

游淑慧痛批，「我覺得NCC沒有存在的必要，你看NCC跟中天的官司訴訟已經21連敗！我在公務機關待了十幾年，我從來沒有看過一個公務機關專門對準某一個民間單位，一直罰一直罰，然後我也沒有見過一個公務機關罰到最後都輸，就代表當時是濫罰」，她直言中天真的可以去告公務員瀆職罪、濫用職權。

游淑慧砲轟，「你當官了不起啊，你當官可以這樣啊，電腦打開我就給你開罰，然後訴訟費誰要付，都是納稅人的錢，當時寫罰單開罰單的人都不用懲處嗎」；游指出，行政罰的罰單一再被撤銷，代表公務員不專業、公報私仇，台灣人都覺得民不與官鬥，只敢用行政訴訟爭取公道，但贏了也不敢告官，沒有告NCC真的是讓他們太好過。