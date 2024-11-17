農業部第34屆全國十大神農暨模範農民選拔日前出爐，竹北市水產養殖產銷班班長許豐立，以益生菌結合智慧科技養殖烏魚及白蝦，通過鄉鎮市級、縣級、區域及全國評選等4層審查關卡，榮獲模範農民殊榮。縣長楊文科指許豐立以科技方式推動養殖漁業的「進化」，產品深受民眾肯定，獲獎實至名歸。

許豐立表示，他曾在工研院量測中心服務，擔任過補習班數理教師，因父親年事已高，加上視網膜病變，難以繼續從事養殖漁業，不捨父親從年輕時開始開拓的魚塭無人承接，因此決定繼承父業。

許豐立導入益生菌養殖及水質監測系統，提高養殖效率與管理準確性，生產的烏魚子外觀、色澤、飽滿度皆為上品，口感綿密，油脂豐厚，白蝦更是鮮美Q彈，自然鮮甜。

許豐立並打造自有品牌「嘉豐水產」，開發頂級烏魚子醬、烏魚子XO醬、頂級烏金拌麵及烏魚益生菌香腸等二級加工產品，連續獲選新竹良品、農業部漁業署水產精品海晏獎、農村好物、農業部銀髮友善食品等榮譽獎項。

農業處長傅琦媺指出，竹北市拔子窟為北台灣最大、緯度最高的烏魚養殖區，傳統烏魚養殖仰賴漁民經驗判斷及人力操作，屬高勞力、高技術、高風險的產業，且烏魚養育期長，造成年輕人望而卻步。

許豐立專精純海水與生態養殖，並導入智慧監測建立數據資料庫，將經驗轉換為數據模型，減少人力管理的負擔且易風險控制，也熱心輔導其他產銷班員建置智能節能水車及智能電箱，共同降低生產成本及節約能源。

此外，許豐立積極參與產學合作，帶領青年進入漁場實習體驗，創造青年就業機會，並配合縣府推動新竹縣國中小營養午餐使用在地烏魚食材政策，協助辦理學童食漁教育體驗，推廣海洋生態教育，堪為漁業模範。

縣長楊文科表示，許豐立班長榮獲全國模範農民實屬不易，除農業部頒發5萬元獎金外，縣府亦再加碼5萬元獎金鼓勵，期望許班長能持續創新漁業養殖新思維，減緩漁村人口老化帶來的產業衝擊，縣府會持續輔導農漁業資源跨域整合及創新行銷，以帶動整體農漁業發展，促進產業永續經營。