大陸國家主席習近平當地時間16日下午在秘魯首都利馬與美國總統拜登舉行會晤，大陸學者表示，中美元首會晤，對於中美關係穩下來，推動中美關係重回正軌有著重要的戰略引領作用，但當前兩國關係仍處於建交後最困難的時期，而接下來的中美關係，就是要在不斷博弈的過程中，形成新的均衡。

大陸央視旗下微信公眾號「玉淵潭天」17日發文指出，這是習近平與拜登的第3次線下會晤，而「三次線下溝通，都發生在兩位元首出席多邊組織峰會期間」。在美國進入權力過渡期的微妙時間節點上，中美元首再次會晤，會給中美關係帶來哪些影響？

對此，大陸外交學院副院長高飛指出，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，此次會晤也向下屆美國政府傳遞一個信號，即無論美國政府如何改變，中國推動與美國相互尊重、和平共處、合作共贏的大原則、大方向不會變。

針對不少外媒將這次會晤解讀為「象徵性會晤」，北京大學中外人文交流研究基地執行主任王棟認為，中美元首會晤，對於中美關係穩下來，推動中美關系重回正軌有著重要的戰略引領作用。對於拜登政府而言，此次會晤須盡可能地將中美元首共識進一步確認與落實，將中美關係作為政治資產傳遞下去。

過去4年的中美關係呈現何種特點、趨勢？復旦大學美國研究中心主任吳心伯指出，過去這4年，中美關係還是處於大的轉型期。美國把中國視為主要的戰略競爭對手，在對中政策上進行全面調整，加大對中制裁與打壓。

高飛則認為，過去4年，止跌企穩是中美關係努力的大方向。中美關係避免了人們擔心的「自由落體」式下滑，但沒有更為明顯的改變。經過4年的磨合，中美互動模式漸趨穩定，目前，中美關係面臨的最大問題是「重新定位」，但從這個意義上講，當前兩國關係仍處於建交後最困難的時期。

談及未來中美關係的態勢，王棟指出，美國要對中國進行戰略打壓、戰略競爭，中國一方面是堅決維護自身主權安全與發展利益，另一方面則本著負責任的態度，希望把中美關係穩下來。「當前，我認為中美關係處於一個原有的均衡被打破、新的均衡正在形成的過程中。這個過程會很長，接下來的中美關係，就是要在不斷博弈的過程中，形成新的均衡」。