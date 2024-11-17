美國共和黨參議員黨團日前選出，63歲的南達科他州聯邦參議員圖恩（John Thune），為下一任參議院多數黨領袖。圖恩作為麥康奈（Mitch McConnell）的盟友兼接班人，偶爾會批評總統當選人川普，甚至曾在共和黨初選之際，發聲反川。

共和黨參院黨團13日舉行秘密投票。「美國線上」（AOL）報導指出，圖恩以29票獲勝，德州參議員柯寧（John Cornyn）以24票緊隨其後。史考特（Rick Scott）早在首輪投票就被淘汰，他獲得13票，僅比2022年挑戰麥康奈時獲得的10票，多出3票。

圖恩曾是南達科他州的一名普通國會議員，他2002年以微弱優勢輸掉參議院競選，隨後於2004年以微弱優勢，將當時的民主黨參議院少數黨領袖達希爾（Tom Daschle）趕下台。

報導指出，圖恩是一位可靠的保守派人士，2012年至2019年擔任參議院共和黨會議主席，2019年至2021年成為眾院多數黨黨鞭。

這位南達科他州的共和黨人，過去曾對川普持批評態度。2016年，「好萊塢錄音帶」事件曝光後，他呼籲川普退出總統競選。他還稱川普試圖推翻2020年選舉的行為是「不可原諒的」，並在2024年共和黨初選期間，多次表達希望由另一位更合適的人擔任領袖，最終他支持了南卡羅來納州參議員斯科特（Tim Scott）。

這位參議員克服了川普盟友發起「阻止他成為多數黨領袖」的運動，儘管圖恩願意允許川普在1月份上任後，進行休會任命，從而繞過提名人的確認程序。

這位參議員16日告訴福斯新聞，「有一件事是明確的：我們必須迅速而果斷地採取行動，盡快讓總統內閣和其他提名人就位，開始履行我們被派去執行的任務，並且所有選項都已擺在桌面上，以實現這一目標發生，包括休會任命。」

他還說，「我們不能讓（民主黨參院領袖）舒默和參議院民主黨人阻礙美國人民的意願。」

《紐約時報》指出，圖恩向川普強調他在參院的經驗，以及對國會規則的了解，為他晉升多數黨領袖提供了理由。

因為，川普眼見的當紅炸子雞、億萬富豪馬斯克和「讓美國再次偉大」（MAGA）的右翼人士，曾表態力挺史考特。馬斯克和其他人不僅在網路上施加壓力，史考特更自稱，自己是最忠於川普的候選人，但他最終仍與參多數黨領袖這個位置失之交臂。

新任參院共和黨領袖將於1月正式就任，當下的首要任務，是與川普密切合作，推動該黨的議程。這包括了，確認內閣任命人員和填補司法空缺。

新任參院共和黨領袖出爐，這也標誌著麥康奈長達18年的參院龍頭地位的結束。麥康奈常批評川普，他表示，作為一名普通參議員，他計劃在未來2年專注於國防政策。這位肯塔基州參議員尚未表示，是否會在2026年競選連任。