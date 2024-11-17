歲末年終將至，桃園家扶中心今日舉辦「煲你幸福鍋好冬」寒冬送暖暨親子愛心園遊會，除募集1400台電鍋送給扶助家庭外，活動中也表揚4戶自強家庭。其中，江俞諾獨自撫養3名兒女及體弱多病的侄兒，她不被困境打倒且孩子們學業上皆有亮眼成績，一家人堅毅精神獲得表揚。

桃園家扶指出，透過社工訪視扶助家庭，發現大家普遍居住在沒有廚房的套房，或是廚房設備非常簡陋，居住在狹窄空間，三餐飲食型態多半簡單解決，或是外食營養有限，亟需一台簡易家電能夠料理三餐。為讓扶助家庭的孩童可以享用熱騰騰的食物，經過半年多時間集結社會大眾愛心，共募集1400台電鍋，在活動現場除將這份愛心送到每個家庭手中外，也發放園遊券讓家庭可至各攤位採買。

市府祕書長溫代欣與會表示，代表張善鄭市長感謝贊助家扶中心的企業代表，讓家扶可以持續運作，讓桃園市可以更溫暖。家扶中心多年來照顧許多弱勢家庭，尤其自強家庭在逆境中展現韌性不被環境打敗，而家扶中心扶弱貢獻卓越，除扶助弱勢外，還有寄養家庭、兒少服務等都給予市府協助，對家扶中心表達謝意。

活動中表揚自強家庭，其中江俞諾單親扶養3個小孩，姪兒因為媽媽在懷孕時患有毒癮，自出生就是毒寶寶從小體弱多病，她也承攬起撫養的責任，另外還需照顧罹癌的母親及生病的父親，所有的重擔壓在她一個人身上，雖然經濟壓力大，在工作上仍盡心盡力，且她注重孩子們的品性及學習狀況，孩子們在學業成績上皆有亮眼的表現。

桃園家扶中心17日舉辦寒冬送暖暨親子愛心園遊會，活動中也表揚4戶自強家庭。其中，黃永澧（右一）一家人現場販售自製生乳捲，所得全部捐助家扶中心。（呂筱蟬攝）

另外，經營「3個娃1個爸」披薩店的黃永澧原是內灣老街的攤販，過往長期是家扶中心捐款者，未料家中遭逢變故，他參加家扶的脫貧專案而開設餐廳，女兒就讀萬能科技大學餐飲管理系，也自製1500條生乳捲在園遊會販售，收入所得全數捐助桃園家扶中心。

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