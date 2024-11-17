新竹縣是全台唯二沒有設置勞工育樂中心的縣市，縣府勞工處明年編列100萬元，計畫在五峰鄉清泉風景特定區和尖石鄉鐵嶺基地，辦理新竹縣勞工育樂中心可行性評估調查，縣議員張益生強烈主張設在五峰，帶動清泉2日遊觀光產業發展。

縣議員羅美文指全國22縣市中，18個縣市有勞工育樂中心，新竹縣是全台唯二沒有，建議勞工育樂中心可設在尖石或五峰有溫泉的地區，提供廠商員工訓練、工會交流和勞工教育場地，並可提供住宿吸引遊客，帶動原鄉觀光發展。

勞工處長劉家滿表示，1986年新竹縣市分霥家後，新竹縣無妥適辦公處所供勞工及工商團體使用，積極向前省政府爭取經費興建工商大樓，供新竹縣各工會、工商團體作為會務、教育訓練及辦公等用途，事實上與各縣市設立的勞工育樂中心的功能相同。

隨著新竹縣勞動人口大幅成長，是否需要新設勞工育樂中心，勞工處在8月請各局處提供興建新竹縣勞工育樂中心的意見及建議地點，以維護勞工身心健康，滿足勞工教育及工會交流的需求。

劉家滿說，經調查五峰鄉清泉風景特定區的藝術之聲及尖石鄉鐵嶺基地的北泰雅探索體驗學習園區，有土地可作為新竹縣勞工育樂中心使用，但須與兩原鄉公所協調。

劉家滿指明年編列相關研究經費100萬元，辦理新竹縣勞工育樂中心建置可行性評估調查，委由專業單位針對竹縣勞工團體、勞工需求、建置地點、相關法令及設立效益等做可行性評估，待完成調查後再行研議辦理。

縣議員張益生認為，五峰清泉風景區因沒有住宿場所，遊客參觀張學良文化園區、三毛故居及藝術之聲後就離開，他主張新竹縣勞工育樂中心設在當地，有住宿就能規畫2日遊的行程，帶動五峰鄉觀光產業的發展。