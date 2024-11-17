東北季風今天（17日）報到，預估影響一周，氣象署表示。明晚到後天清晨是氣溫最低的時候，可能降至19度，局部空曠地區下探17度左右，前氣象局長鄭明典提到，這股冷空氣並不弱，不過偏北出海，所以降溫有限。

鄭明典在臉書PO出地面天氣圖指出，這股冷空氣不弱，但是冷高壓偏北出海，導致台灣降溫有限，冬天的味道還沒出現。從天氣圖上能看到，冷空氣並沒有南下，而是在偏北方，台灣附近降溫不明顯。

貼文PO出後，引發網友討論，「今天11月真的溫度高得離譜欸」、「我高雄人已經不知道冬天是什麼，長袖冬衣好幾年沒碰了」、「今年北方冷空氣一直偏北，照理說這季節台北應該平均只剩下17～20度才是正常的」、「11月中下旬還沒冬天，太誇張了吧」。

氣象署表示，今天東北季風增強，北部、東北部溫度下降轉涼，未來一周北台灣都是濕涼天氣，約20～24度，中南部高溫也下降，大約28度，日夜溫差大，明晚到周二清晨是這波冷空氣最冷時刻，北部平地低溫探19度，近山區及空曠地區約17、18度上下。