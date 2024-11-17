七大工業國集團（G7）領袖16日在俄羅斯入侵烏克蘭第1000日之際，發表聯合聲明，重申將繼續通過制裁、出口管制和其他措施，讓俄羅斯為其發動的侵烏戰爭付出沉重的代價，重申無論持續多久都會堅定支持烏克蘭到底。

七國集團的成員包括美國、加拿大、日本、法國、德國、英國和義大利，而義大利是今年的輪值主席國。

法廣援引義大利安莎通訊社指出，G7聲明說，「俄羅斯仍是實現公正持久和平的唯一障礙，而發表這一聲明就是要在俄羅斯對烏克蘭侵略戰爭第1000日來臨之際，表達對基輔的支持。」

路透援引G7聲明說，「G7重申其通過制裁、出口管制和其他有效措施讓俄羅斯付出沉重代價的承諾。我們與烏克蘭團結一致站在一起。」

聲明重申，「對烏克蘭的堅定支持需要持續多久就持續多久…我們在（烏克蘭）為其主權、自由、獨立、領土完整和重建的鬥爭提供援助方麵糰結一致。」

聲明也提到，「戰爭持續千日之後，我們看到烏克蘭人民忍受的巨大痛苦，儘管遭遇這些苦難，烏克蘭人表現出了無以倫比的韌性和保衛自己的領土、自己的文化和自己人民的決心。」

法廣指出，對於烏克蘭總統澤倫斯基來說，G7 16日的聲明是一個好消息，但更有實際作用的及時雨是，即將離任的美國拜登政府宣布，在離開白宮之前，將剩餘的60億美元軍事援助轉移給烏克蘭。

澤倫斯基16日受訪時聲稱，烏克蘭目前只收到美國承諾的一半武器。但據報，拜登應該在離開白宮前交付軍事援助。他說，「有來自不同機構的幾份報告，包括國防部和情報部門等。我只能說，我們還沒有收到其中一半。在我看來，這是我們談論的一個重要因素。歐洲的幫助也不少，這是一個重要因素。」

澤倫斯基強調，「在很多方面，美國從我們那裡得到了回答，他們通過另一個國家的活生生例子獲得了經驗，歐洲人也是如此。」