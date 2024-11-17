台南好米季17日在新營美術園區舉辦，新營區公所搬來「阿公級」打穀機讓民眾體驗。（張毓翎攝）

台南是嘉南平原的稻米生產重鎮，每年市府舉辦好米季行銷在地好米，今年活動17日在新營美術園區舉辦，新營區公所搬來「阿公級」打穀機，讓老一輩回味以前脫粒水稻的傳統方法，也讓年輕一輩認識古早的農機具，現場發放400份平安米及米食料理，吸引許多人攜家帶眷到場參加。

新營區公所這次邀請新營、柳營、後壁及六甲等產區農會聯合展售米製產品推廣，同時也邀在地姑爺社區發展協會、舊廍社區發展協會、溪北飯桌和沐豐古都手作坊，製作碗粿、紅龜粿、散壽司及蘿蔔糕等米食料理。

新營區姑爺社區發展協會製作特色紅龜粿，讓遊客品嚐。（張毓翎攝）

市議員蔡育輝今天自掏腰包買蘿蔔糕、碗粿等小吃品嚐，新營區公所攜手辻間創生聚落、姑爺社區規畫辦理食農教育暨生態體驗活動，共同開設一連串的植物敲染、稻草編織及米食手作甜點課程。

市府農業局代理局長陳仲杰說，為了提升台南稻米品質及市場競爭力，市府與農政單位輔導成立產銷契作集團產區，以推廣種植優良品種、提升栽培管理技術，也讓台南生產稻米為國內比賽常勝軍。