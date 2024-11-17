立法院司法及法制委員會排定20日審查監察院預算，而根據立法院預算中心資料，除已被揭露的政治獻金問題外，預算中心也點出「國家人權業務」預算執行率為全院業務最低；調查報告涉及人權保障案件概呈下降趨勢。另預算中心也點出，監察院114年度「媒體政策及業務宣導費」預算編列 950 萬元，相較往年度持續增加，國外旅費預算也逐年成長一成，不符合預算編列抑制成長之原則性規定。

預算中心指出，監察院自成立國家人權委員會以來，該院調查報告涉及人權保障案件自2019年度276 件，下降至2023年度119 件，減幅5成以上(56.9％)，高於整體調查案件之減幅(33.1％)。另2020至2023年間調查報告案件多聚焦於司法正義(占18.7％)、生存權(占11.4％)、健康權(占11.9％)及財產權(占13.5％)，至於受社會大眾關注之居住權、受氣候變遷影響之環境權，及攸關弱勢族群之社會保障權，各僅占2.1％、6.6％及1.7％(詳表 1)，容待審慎評估加強調查。

預算中心也點出，監察院近3年「媒體政策及業務宣導案」 ，取得該院39件標案之16家廠商中，有4家廠商取得25件標案，占比64.1％；其餘12 家廠商取得14件標案，占比35.9％，顯示近3年取得該院標案之廠商集中度偏高。

針對出國考察部分，預算中心也點出多項疑義，包括國外旅費預算數連續3年均成長逾1成，已違反行政院對派員出國計畫預算，訂有抑制成長之原則性規定。另外之前監院編預算去北海道棕熊基地考察黑熊挨轟，預算中心更發現，在監察院2014至今有關「動物」、「原住民族文化保存及權益保障」議題，調查報告共計32案 ，只佔全數報告2612案的1.2％。因此預算中心質疑，考察黑熊是否夠重大，應該審酌輕重緩急。

最後預算中心也指出，監察院114年度「一般事務費」預算編列1億2,096萬6 千元，占各該分支計畫預算合計數之55.4％，但部分「一般事務費」預算說明簡略，致無以辨識其支出性質， 不利預算審議及外部監督。