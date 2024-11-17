呼吸道融合病毒（RSV）病程快又猛，是造成嬰幼兒肺炎與細支氣管炎的主要病因，尤其對肺部發育及免疫功能不成熟的早產兒，威脅最大。根據統計，台灣早產兒出生三個月內感染RSV，住進加護病房比例高達7成2，台灣新生兒科醫學會呼籲借鏡日韓，單株抗體健保給付放寬至33－35周早產兒。

11月17日是世界早產兒日。根據內政部統計，2023年新生兒出生數13.5萬人，創下歷史新低紀錄；2022年台灣一歲以下嬰兒的死亡率為4.4‰，超過OECD國家中位數，為日本的2.5倍，其中早產是新生兒死亡主要的原因之一。

台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳表示，早產兒出院後的前6個月是感染RSV的高風險期，這些嬰兒一旦感染後住院、重症的比例遠高於足月嬰兒。統計顯示，兒童因RSV住院的平均時間為3至7天，嚴重者甚至長達20天，目前RSV尚無特效藥物，防治策略的重點應該是預防，減少感染後重症與住院的風險。

台灣新生兒科醫學會秘書長林明志指出，曾收治一名早產兒胡小弟，兩個月大時出現流鼻涕和咳嗽的輕微感冒症狀，不料短短兩天內轉為高燒、呼吸急促，甚至有嚴重的喘鳴聲及呼吸費力，出現胸凹的現象，被診斷為RSV呼吸道融合病毒感染及細支氣管炎，前後進出急診室、加護病房，一度更病情惡化併發肺炎感染，甚至插管搶救，歷經呼吸器治療、高流量氧氣治療給予呼吸支持，搭配抗生素治療，終於在住院16天後平安出院。

林明志表示，早產兒的免疫系統與肺臟尚未完全發育成熟，感染RSV後重症住院風險高。根據國外研究指出，即便是比較大的33-34周中晚期早產兒，出生12個月內感染RSV，住進加護病房比例超過5成，更有約25％的寶寶可能需要使用侵入性呼吸器治療。

新生兒科醫學會表示，目前RSV單株抗體健保給付適用對象僅早產兒出生時妊娠週數未滿33周、早產兒出生時妊娠周數≤35周且合併有慢性肺疾病、一歲以下患有先天性心臟病童。但是仍然有許多同樣是高風險族群的33-35週早產兒暴露在RSV風險中，未能涵蓋在健保的保護傘下，呼籲借鏡日韓，將單株抗體健保給付放寬至33-35周的早產兒。