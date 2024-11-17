苗栗縣政府17日上午11時在後龍水牛城餐廳聯合舉辦「2024攜手做公益、關懷弱勢表揚大會」，苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚銷售績效優異的經銷商，肯定他們不僅改善自身家庭經濟，也為政府社會福利政策作出貢獻，並藉此鼓勵更多人共同參與公益，傳遞溫暖。

苗栗縣政府17日在後龍水牛城餐廳聯合舉辦「2024攜手做公益、關懷弱勢表揚大會」，苗栗縣長鍾東錦（左二）表揚甲類經銷商。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真）

苗栗縣彩券經銷商（甲類「販賣刮刮樂」1,012家、乙類「電腦彩券」108家、運動彩券26家），藉由表揚大會，彼此聯絡情誼，並表揚16名優秀經銷商，以提昇彩券販賣人員的工作士氣，更藉此肯定身心障礙者克服已身殘疾，投入就業市場，除改善自身家庭經濟，間接減少社會問題及政府福利支出外，更增進政府財源收入，是政府推動福利服務的一大助力。

苗栗縣長鍾東錦感謝彩券經銷商的努力，使公益彩券回饋金能夠支持縣府資助身心障礙等弱勢族群。他表示，這些經銷商不僅憑藉自力更生精神創業成功，還能改善自身及家庭的生活，展現出非凡的毅力與責任感。

苗栗縣政府17日在後龍水牛城餐廳聯合舉辦「2024攜手做公益、關懷弱勢表揚大會」，苗栗縣長鍾東錦（左一）與會來賓合影。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真）

鍾東錦強調，苗栗縣政府致力於打造一個充滿愛心、幸福感的城市，並在立委邱鎮軍、陳超明、議會及各鄉鎮市首長的支持下，努力實現公平與鄉親的需求。藉由桃竹苗大矽谷計畫，縣府將為苗栗帶來更多的工作機會與經濟發展，改善財政，進一步提高鄉親們的生活質量。

獲表揚甲類立即型經銷商姓名：翁佳琪、康秀美、陳明英、曾麗瓊、蔡旻芳、鍾鴻明、范陽宏、洪月娥。乙類電腦型彩券商有：千裕彩券行、允贏彩券行、迅盈投注站、金包中彩券行、通霄白沙屯廟前投注站、萊就發彩券行、興煥投注站、鑫發券行。