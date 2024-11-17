聯合國《全球塑膠公約》第5輪談判會議即將於25日在韓國展開，國際期刊《科學》在會前公開一篇研究，預測在不改變任何塑膠管理作為的情況下，到2050年全球塑膠垃圾將增加1倍，達到1.21億噸，製造塑膠與管理塑膠廢棄物而產生的溫室氣體排放量將增加37％。專家建議，台灣的塑膠行動計畫可從淘汰替代、源頭減量、加強回收與循環再生等生命週期的角度，進一步審視跟修正。

全球塑膠公約最後一輪談判預計11月25日至12月1日在韓國釜山舉行，可能通過《全球塑膠公約》，成為全球第一部針對塑膠祭出法律約束力的協定。

國際期刊《科學》日前公開一篇研究，預測如果維持現況、不做任何管理塑膠的改變，到2050年，全球塑膠垃圾將增加1倍，製造塑膠與管理塑膠廢棄物而產生的溫室氣體排放量將增加37％。

台灣循環經濟與創新轉型協會循環經濟策略顧問廖孟儀表示，該份研究分析全球塑膠公約修訂草案中正在考量的4項措施，包含規範至少要有40％再生塑膠成分、限制原生塑膠產量、投資500億美元於廢棄物管理設施和徵收塑膠包裝稅，結果顯示，上述4項措施可減少90％管理不善的塑膠廢棄物，並可使與塑膠相關的溫室氣體排放量減少3分之1，凸顯積極管理塑膠廢棄物的重要性。

他指出，推動生產者責任延伸制度，挹注廢棄物管理設施所需的經費，是各國重視的策略，台灣目前也在推動，對於妥善處理塑膠廢棄物是相當重要的做法。徵收塑膠包裝稅，則會減少原生塑膠的生產，發揮的效果不是在減少管理不善的塑膠廢棄物。

廖孟儀認為，台灣塑膠行動計畫可從淘汰替代、源頭減量、加強回收與循環再生等生命週期的角度，進一步審視與修正。此外，由於塑膠應用領域廣泛，因此在討論塑膠策略的議題時，可納入塑膠產業鏈、民生消費產業、工業使用產業、資訊科技、環境科學、社會經濟科學等各類多元的專家一起討論，共同集思廣益，思考塑膠問題的解決之道。