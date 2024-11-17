日本將與美國輪換部隊在澳洲北部進行聯合訓練。這是3國面對日益加劇的戰略競爭，為加強安全關係而採取的最新舉措。

美國國防部長奧斯汀與日本防長中谷元、澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles），17日在澳洲北部領地首府達爾文舉行會議。馬勒斯表明，東京和堪培拉2022年1月簽署互惠軍事准入協議，雙方一直在尋找利用協議的方法。

鑑於達爾文是第2次世界大戰期間盟軍的主要基地，曾遭到日軍的猛烈轟炸，這次部署具有特殊意義。路透指出，戰時對港口城市的空襲，有時讓其被描述為澳洲的珍珠港。

馬勒斯接受天空新聞採訪時說，「與日本和美國一起進行更高級別的訓練，這對我們的國防來說是一個非常好的機會。」他說，日本的兩棲快速部署旅，將在澳洲北部開始定期部署。

大約2000名美國海軍陸戰隊士兵已經駐紮在達爾文，為期6個月。奧斯汀17日說，他相信美國將履行美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）協議中規定的義務。根據協議，澳洲將在未來10年購買美國核潛艦，並與美國共同開發新型核動力潛艦。

美澳兩國防長與外長2022年12月在華盛頓，舉行澳美部長級磋商會議，美國當時宣布，將增加在澳洲的軍事輪換，美澳也同意邀請日本加入兩國在澳洲樹立的軍力態勢。

中美戰略競爭日益激烈，美國一直在加強與區域夥伴的安全安排。美日韓三國今年7月簽署升級後的安全協議，美國國會也在推進AUKUS協議。

馬勒斯被問及17日的聲明，會否有可能激怒中國時說，澳洲將與它選擇的朋友和盟友進行接觸，「這（聲明）最終是澳日美在達爾文駐軍和海上輪換的問題。這是重點。」