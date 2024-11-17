世界12強棒球賽如火如荼開打中，但今（17）日新北市新莊區卻出現「球棒隊」，不打棒球去砸店，警方接獲報案後派遣快打警力到場，將當場逮補吳男（21歲）、許男（18歲）、吳男（21歲）、賴男（18歲）等4名嫌犯，並查扣作案球棒、榔頭等證物，其中賴男及其中1名吳男還因為砸店造成自己受傷，警詢後依妨害秩序及毀損罪嫌送辦。
今日上午11時許，新莊警分局接獲報案，稱新莊棒球場和興街一帶發生砸店事件，警方獲報後立即啟動快打前往，到場後以優勢警力制止並逮捕4名嫌犯。據了解，4嫌今日上午相約前往店家，但疑似因店員上錯飲料而發生糾紛，隨後4人便回車上取出作案工作開始砸店，在砸店的過程當中，賴男以及其中1名吳男竟然因為不慎造成自己受傷。
警方將4人帶回警局訊問，依妨害秩序及毀損罪嫌移送新北地檢偵辦，並追查釐清是否有其他犯案動機。
★未經判決確定，應推定為無罪。
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