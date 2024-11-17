Netflix劇《影后》播出後，許多演藝圈幕前、幕後的工作者都心有戚戚焉。媒體人許聖梅、狗仔葛斯齊，昨(16日)晚上在網路節目開直播，踢爆光鮮亮麗的女藝人背後不為人知的祕密，其中零負評A咖女星愛發存證信函，有「第一美女」稱號的女藝人則當街剔牙被抓包。

許聖梅在《危機女王》表示，很多玉女藝人檯面上的形象楚楚可憐，私底下常常發給媒體存證信函。她說某位A咖女星的長相漂亮、零負評，紅遍兩岸三地，對人非常親切，但常發存證信函，收到的媒體都嚇得「吃手手。」而葛斯齊有次接獲A咖女星的料，消息很精準，但新聞出刊後，就被A咖女星提告，最後新聞主管判賠80萬。葛斯齊說，現在手上握有一個殺手鐧錄音檔，如果公布出來，A咖女星應該不敢告。

許聖梅爆料某A咖零負評女星實際是雙面人。（翻攝哏傳媒YT）

許聖梅說，這位A咖女星很厲害，檯面上形象很好，但私下常用法律來箝制對她不利的言論，「她有她的自由，她覺得這是她的權利。」不過，有名記者看不順眼A咖女星老是發存證信函，因此常寫新聞修理對方，最後被規定不得接近A咖女星，要距離她300公尺以上。

許聖梅接著再爆另一位B女星的料，她的形象也很好，長得很漂亮，線索是台灣第一美人，身材高䠷，曾經酸過A咖女星。葛斯齊則表示，某次在中和廟口吃鍋貼，看到一台瑪莎拉蒂停在路邊，走下駕駛座的竟是B女星，鼻樑貼著OK繃，坐在騎樓路邊攤吃麻油雞。

葛斯齊隔著樑柱偷拍B女星，沒想到她喝湯喝一半，突然用手指頭摳牙縫，再把菜渣吞下肚。目睹這一切的葛斯齊忍不住驚呼：「我的媽呀！我到底看了什麼。」而這些偷拍照，葛斯齊至今仍珍藏著，尚未公諸於世。有網友留言問B女星是不是林志玲？許聖梅馬上打槍：「志玲姊姊不太開車。」