苗栗家扶中心第13屆「逆境光芒 勇敢飛翔」寒冬送暖園遊會，吸引超過100攤愛心攤商參與，園遊會現場滿滿的人潮，大家熱情參與共同響應愛心（呂麗甄攝）

苗栗家扶中心於17日上午9點在苗栗縣政府第一辦公大樓前廣場舉辦第13屆「逆境光芒 勇敢飛翔」寒冬送暖園遊會，吸引超過100攤愛心攤商參與。活動募集大量民生物資及家電，為900多戶弱勢家庭送上急需的生活用品與暖意。當天，15位在學業、才藝及服務等領域表現傑出的青少年獲表揚。苗栗縣長鍾東錦表示，愛心是一種會感染的力量，期望藉由此活動讓苗栗成為充滿善意的城市。

苗栗縣長鍾東錦(左七)與會來賓合影。（呂麗甄攝）

苗栗家扶中心自民國59年6月成立，至今已服務地方54年。在我們的服務家庭中，有一群默默耕耘的家長和孩子，值得被看見。今年寒冬送暖大會，家扶中心表揚了15名默默付出的家長和孩子，感謝他們的努力與奉獻。

苗栗家扶中心主委曾碧珠表示，苗栗縣家扶中心今日舉辦歲末寒冬愛心活動，籌集善款幫助全縣900多戶家庭及超過1600名孩子的生活和教育費用。並引用佛經語句「捨一得萬」感謝捐款者慷慨，相信愛心善款將以千倍、萬倍回饋社會，形成善的循環，成為安定力量的源頭。

苗栗縣長鍾東錦表回憶13年前首次參與此活動時的情景，當時在前主任委員黃文忠的邀請下，親自購買商品捐贈給需要的家庭。他強調，愛心無分大小，無論是金錢捐贈、志願服務，還是單純參與，都是對社會福利的一種支持。

苗栗縣長鍾東錦（右一）表示愛心是一種會感染的力量，期望藉由此活動讓苗栗成為充滿善意的城市（呂麗甄攝）

鍾東錦表示，愛心是一種會感染的力量，期望藉由此活動讓苗栗成為充滿善意的城市。他特別感謝家扶基金會與康主任對弱勢兒童的關懷，並呼籲政府與民間資源應共同合作，為需要幫助的孩子提供更好的生活與成長環境。

鍾東錦表示，社會上有時會發生兒童受虐事件，尤其在高風險家庭中，家長吸毒或其他問題可能對孩子造成傷害。避免類似悲劇重演，縣府將加強與法院、少年觀護所及相關單位的合作，提供適當安置與輔導，幫助孩子改變未來。