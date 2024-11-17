新竹市政府今年10月中旬起，開放敬老卡及愛心卡可至藥局消費，但國民黨市議員鍾淑英指出，全市有143家健保藥局，卻僅媒合到6家藥局合作，認為應補助設備建置經費，增加誘因吸引更多藥局加入；對此，市府表示，將研議補助或協助建置設備，增加合作藥局數量。

新竹市目前敬老卡總發卡量約5萬3373張，涵蓋率77％，愛心卡則發出8474張，涵蓋率達45％，整體點數使用率從2022年的8％，2023年增至21％。市府積極擴大使用範圍，去年起可租借國民運動中心場地，後續更開放搭乘台鐵、國道客運，以及到農會消費。

由於有長輩反映，經常到藥局採買保健食品及常備用藥，市府今年10月試辦敬老、愛心卡可用於藥局消費。但市議員鍾淑英指出，全市有143家健保藥局，卻只媒合到6家合作藥局，尤其，從市區到關東橋，整條光復路竟然沒有1家藥局可以使用敬老愛心卡。

鍾淑英說，她肯定市府做法有助提升市民福祉，但東區如此多的人口，合作藥局卻少之又少，到底是便民還是擾民？也批評新政策根本了無新意，據她了解，光建置系統就要花5萬元，讓不少藥局持保留態度，認為市府應提供誘因，或更具體的補助方式，協助藥局建置讀卡系統。

對此，市府社會處表示，將積極推動相關配套措施，包括研議補助合作藥局所需的設備費用，並提供協助系統建置的輔導等支持，擴增合作藥局數量，讓更多長輩與身障朋友受惠。

社會處說明，為推動敬老卡與愛心卡擴大在藥局使用，市府自去年起與衛生局、藥師公會及各藥局多次進行討論，並針對合作意願進行調查，更舉辦相關說明會，邀請藥局了解政策細節，由藥局根據自身條件進行評估，選擇是否加入合作，截至今年10月共有6家藥局率先參與試辦，已獲得長輩們的熱烈支持與好評。

社會處表示，目前已有多家藥局表達加入意願，市府將持續加強宣導工作，並盤點更多有意願加入的藥局，未來也將進一步規劃相關補貼措施，協助藥局一同加入敬老卡及愛心卡的服務行列，擴大服務範圍，讓更多長輩及身障朋友受益。

社會處指出，市府積極研議合作藥局相關配套措施，將有效提升長輩及身障朋友在日常生活中的便利性，讓他們在藥局消費時能夠更加方便。未來，市府亦將持續關注民眾需求，確保服務的品質與可及性，讓這項政策真正惠及社會上需要幫助的群體。