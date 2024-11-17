展望後市，安聯投信台股團隊表示，以企業獲利正向展望為基礎，對未來三個月的台股給予正面預期，維持上升箱型走勢看法也不變，接下來，市場多空還是要看市場對AI個股的態度，利多不漲或利空不跌，都需要留意。在技術面，價漲量增走勢因川普當選而改變，需留意季線支撐。

市場擔憂美國新總統川普將提高關稅而美股趨於保守，Fed主席鮑爾與多位聯準會官員的態度也從先前的大力寬鬆轉偏中性，認為近期數據表明經濟下行風險有所減弱，不需急於降息，預計未來政策放寬速度可能出現調整，使得近期全球主要市場出現震盪。然美國10 月消費者物價指數年增2.6%，符合市場預期，市場仍認為12月聯準會降息機率高，有利風險性資產表現。

日盛投信台股投資研究團隊表示，目前外資期貨空單未平倉口數至11/14高達47248口，使得指數短線恐遭到壓抑，然因科技權值股法說展望佳，有望醞釀台股反攻態勢，因此對台股不用太過於悲觀，指數隨時醞釀反彈契機，有基本面族群繼續輪漲，中長期偏多展望不變。

日盛投信台股投資研究團隊指出，美國總統大選後不確定性消除、在川普慶祝行情過後，市場將回歸基本面，下周市場焦點將鎖定在NVDA預計於美國時間11月20日公告之3Q財報，市場預期NVDA有望連續八季超前財測。由於科技公司3Q24財報均顯示AI需求依然強勁，在3Q24財報公佈後，美四大CSP 2025年資本支出的共識預估已從2,330億美元上調至2,480億美元，從年增12%上修至16%。CSP資本支出持續上調加強市場對AI需求的信心，AI概念股仍可持續關注。

安聯投信台股團隊表示，在本益比來到相對高位的當下，獲利成長實績與預期變化成為主導盤勢的主力。除了美國大選共和黨候選人川普當選、新政府團隊與未來政策有向等消息成為左右市場一大主力外，包括第三季財報表現、NVIDIA GB200開始小量出貨等則為主導近期行情的主要變數。

安聯投信台股團隊表示，就各類股族群來看，11月以來至今，受惠於財報亮眼，運輸股漲幅居冠，其次為AI類股齊聚的電腦及週邊設備類股；而受財報訊息影響的塑化類股、以美國為主要客戶的其它類股表現，則相對疲軟。