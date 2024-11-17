部分民眾在家吃飽飯不會立刻洗碗，而是選擇先將碗筷泡在水裡。不過近期卻有一名女子，疑似為了省事，僅拿衛生紙將碗盤表面擦一擦，再拿保鮮膜封閉碗筷，最後放到了床底下過夜；事後，男友媽媽看不下去出言批評，讓女子滿腹委屈地向網友討拍，「為什麼都要這樣找我麻煩？讓我真的有婚姻恐懼症。」

該名女子昨（16）日透過臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」指出，她將昨天中午、晚上用過的碗盤放在床底下，並強調自己已用衛生紙擦過，卻引發男友媽媽的不滿，更一度抱怨，「一直碎唸！好像我很不愛乾淨。」女子補充，除了男友媽媽，事實上以前的婆婆、前任男友的媽媽曾為此批評，讓她相當無奈，「為什麼都要這樣找我麻煩？讓我真的有婚姻恐懼症。」

根據女子張貼的照片內容，可以看見床底下確實擱置著幾副碗筷、被保鮮膜封蓋的玻璃碗和一些盤子，網友見狀，也紛紛留言表示：「這樣放跟腳尾飯有什麼差別」、「都願意花時間用衛生紙擦了，為什麼不乾脆洗一洗」、「大家都覺得你有問題，你一個人覺得大家都針對你，到底是誰的問題，呼之欲出！」、「還放2-3天才要拿出去洗，是你讓人家對婚姻有恐懼症吧？」

貼文曝光後掀起熱議，女子見爭議持續發酵，時隔7、8小時後再發文懺悔，坦言自己收到大家的建議，並積極求取正能量方式改善：「我想可能是之前都累積2-3天才洗一次床底下碗盤，男友媽要用找不到才會碎唸，我想我該檢討…」、「所以我把昨天跟今天中午的碗盤都拿去洗，今天晚餐的碗我也擦乾淨並放一個蟑螂屋，這樣應該就不會有人誤會我不愛乾淨」、「其實我是有潔癖的，如果我是像大家說的不愛乾淨我怎可能會先用衛生紙擦拭碗盤再拿去洗？」