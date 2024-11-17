大陸男星黃曉明今年9月公開認愛網紅葉珂後，女方黑歷史加上頻頻失言造成不小風波，更連帶他的形象受損。對此，黃曉明出席電影宣傳活動時為此鞠躬道歉，久久不願起身；而當天明顯可看出他身形消瘦，面容憔悴，據悉是他1個月內瘦了15公斤。

根據大陸媒體指出，黃曉明在新片《戴假髮的人》飾演的角色「孟中」，承受了司法考試、生活、父親的壓力，導致長期營養不良，之後再加上犯罪後的矛盾和掙扎，變得更加瘦弱、憔悴。而黃曉明為符合角色形象，在開拍前快速減重，1個月內瘦了15公斤，更一度僅靠蕃茄、紅蘿蔔汁、苦瓜汁等維持狀態，甚至被同事戲稱為「橡皮人」，而粉絲在活動上看到他後更是滿滿的心疼。

黃曉明傳為戲1個月暴瘦15公斤（右）。（圖／翻攝自微博）

只是儘管葉珂宣布退出網路，面容憔悴的黃曉明也公開為最近「亂七八糟」的事情覺得抱歉，並且一度哽咽鞠躬，卻似乎還是無法平息黑料滿天飛。大陸娛樂博主「妖怪」再度出面爆料，葉珂將黃曉明送的2個愛馬仕包、名錶都拿去抵押給前夫，償還1000萬人民幣的債務（約台幣4500萬元）。

此外他也點出，葉珂的懷孕時間線有些奇怪，「黃曉明在葉珂受孕的那個月一直在法國拍戲，葉珂在那個月只跟黃相處了2天！」直言要黃曉明趕快先去查機票時間，更呼籲「黃曉明你被殺豬盤了！別光道歉！趕緊自救」！