宏願大千世界創辦人本藏師父重建一處歷史超過百年的土地公廟，並將其命名為「宏福祠」，花費破千萬元，歷時近2年，於17日舉辦安座大典及啟用儀式。建築以現代結合古代並富有禪意，土地公廟旁還建有一處空間預計作為土地公文化館之用地，往後於農曆月初及月中也會舉辦慈善餐會。

本藏師父表示，該土地公廟已有百年的歷史，是附近居民的信仰中心，雖多數佛家人認為不應協助建土地公廟，但此次重建不是為了個人和小眾而建，是本著尊重地方信仰文化、感念民眾對宏願大千世界的支持以及土地公的護佑，因此多年來一直構思著要為這座土地公廟重新整建。

宏福祠於17日舉辦安座大典及啟用儀式。（姜霏攝）

宏福祠有蘆竹最美土地公廟之稱，建造過程困難重重，本藏師父說，從購地到重建都碰上了許多難題，期間擋土牆還一度倒塌，導致廟宇重建之路更加艱辛，原本預計1年的工期，因缺工問題而延長至2年。

宏福祠以平行線為設計，外觀全部以洗石子為主，風格素雅簡潔，天花板有擺放108盞光明燈，且由本藏師父親手繪畫金流，土地公神像則是經由本藏師父手稿設計後送至日本，由日本畫家重新彩繪而成。本藏師父提到，宏福祠以黑、金、紅色彩為主，且不提供金爐，呼籲民眾以誦經代替燒金紙，同時可倡導環保觀念。

改建後宏福祠由宏願大千世界成立管理委員會負責管理，代居民維護環境，宏福祠主委由前議員褚春來擔任，褚春來表示，一開始受到本藏師父的邀請時很抗拒，但因自己老家就在宏福祠附近，且該土地公廟自己從小拜到大，具有濃厚的情感，才會接下這個責任。