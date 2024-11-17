獲得「市定古蹟」的八德三元宮今日舉辦252周年慶祝大會，並搭配文化局閩南藝術巡演活動，桃園市副市長蘇俊賓率領市府團隊應邀出席，諸多鄉親、友宮團體及參加平安宴的近5000位善信都蒞臨指導，創下開席416桌平安餐的最高紀錄。

蘇俊賓出席活動時表示，今日特別代表市長張善政致贈「百年古蹟」匾額，不只要賀慶八德三元宮252周年，也歡迎大家在參香之餘，也能欣賞近在咫尺的八德三元宮多項百年文物。

蘇俊賓說，上個月市府召開桃園市古蹟與歷史建物審議會，出席的18位知名專家學者，一致認同八德三元宮細心保留傳統建築與大師百年精品的努力，予以全票通過的肯定，也正式宣告八德三元宮成為桃園市最新的市定古蹟。

他強調，八德三元宮成為市定古蹟之後，許多宮廟都向市府反映，其擁有珍貴的歷史文物，希望獲得妥善保存，他非常樂見此現象，希望從八德三元宮開始，讓宮廟成為桃園一座座的博物館，重新喚起大家重視歷史文物。

八德三元宮主任委員呂林小鳳也表示，八德三元宮從3年前開始爭取市定古蹟資格，目的是避免文物遭人蓄意或在後代不了解其價值的情況下破壞，感謝市府團隊協助，也謝謝審查小組與專家們的肯定，讓後代有機會透過文物了解前人文化與歷史，來場跨越百年的世代交流。