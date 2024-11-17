路平、燈亮、水溝通是城市重要基礎建設，但市議員蘇柏興、張芬郁表示，台中市部分道路或偏僻區域照明不足，不但尚未汰換為LED燈，甚至還可見到早年的傳統圓形路燈，且路燈維修耗時要3天，實在太久，要求改善。建設局表示，市府明年將啟動光亮計畫，預計第1波可汰換10萬多盞路燈。

蘇柏興指出，路燈的建置是先進國家象徵，市府近幾年逐步汰換路燈，部分經汰換的地區明亮度增加，但部分較偏遠區域則光線昏暗，甚至有些地區還維持使用早年的傳統圓形路燈，且原台中縣區、原台中市區的路燈規格都不一致，縣市合併已10多年，市府應加速汰換路燈，尤其針對原縣區較偏僻區域應盡速改善。

市議員張芬郁說，目前建設局規畫汰換為鈉光型路燈的優先順序，是以主要幹道及易肇事路段為優先，但其他路段的照明也很重要。（張芬郁提供）

張芬郁則說，目前建設局規畫汰換為鈉光型路燈的優先順序，是以主要幹道及易肇事路段為優先，市府路燈汰換不應只注重在優先改善主要幹道，其他路段的照明也很重要，建設局應全面盤點照明設備不足的道路，再規劃汰換順序，讓LED路燈普照全城，保障民眾夜間通行安全。

張芬郁並舉日前發生的女大生遭公車撞死事件為例，她說，該事故發生地點就是視線昏暗，行穿線照明不足更是肇因之一，建設局汰換路燈不應以道路大小為判斷依據；此外，目前路燈維修時間，從通報到維修完成約需要3天，實在太久，要求縮短路燈維修時間。

建設局表示，未來路燈增設智慧型監測系統，預計可將維修時間從3天縮短至24小時內完成；目前全市路燈數量約26萬8000多盞，汰換LED路燈可提升照明且達到節能效果，市府明年度啟動光亮大計畫，第1波將針對未汰換LED燈的10萬多盞路燈一次性汰換為節能路燈，2026年再針對7、8年前裝設、光衰嚴重的LED燈做汰換。