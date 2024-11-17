新竹縣政府113年辦理「社區我的家」福利社區化計畫，鼓勵全縣187個社區發展協會發掘社區亮點，踴躍設置社區照顧關懷據點並落實防暴社區工作，17日在竹北市新崙公園辦理成果展，副縣長陳見賢頒發3大獎項給評鑑績優的鄉鎮市公所及績優社區，肯定用心經營社區。

陳見賢致詞時分享家庭和諧的「五到」秘訣，「眼到」對家人隨時有關愛的眼神、「口到」早晚要噓寒問暖、「耳到」時刻傾聽孩子和長輩的心聲、「手到」多一點擁抱、「心到」多用心去感受，若人人能做到如此，家庭會更和諧快樂，社會也會變得更祥和。

社會處長陳欣怡表示，超高齡社會來臨，新竹縣每5人就有1人是高齡者，社區福利服務需求更加迫切，縣府結合公所及育成團隊資源，持續推動福利社區化，今年核定18案社區發展工作補助計畫302萬元，培力社區優勢與量能，讓社區服務更加深入在地。

「社區我的家」福利社區化成果展，集結20個社區發展協會及13處社區照顧關懷據點展售在地特色美食、文創作品及據點長者手作成品，處處展現社區居民的創意與用心。

竹北市新崙社區草裙舞揭開成果展序幕，北埔鄉埔尾社區烏克麗麗表演、新埔鎮文山社區太鼓演出、哇哈哈劇團親子互動表演、防暴宣講師章巧芳與竹東鎮二重社區的防暴宣導劇場及竹北市鹿場社區帶來客家風格民族舞蹈，展現社區多元活力。

陳見賢頒發社區發展工作評鑑績優公所，優等獎竹北市公所、芎林鄉公所及橫山鄉公所，甲等獎峨眉鄉公所、新埔鎮公所及新豐鄉公所。

社區發展工作選拔績優社區，「卓越組」優等獎新埔鎮南平社區發展協會、橫山鄉橫山社區發展協會，甲等獎芎林鄉永興社區發展協會。「績效組」新埔鎮北平社區發展協會、北埔鄉埔尾社區發展協會、新豐鄉瑞興社區發展協會、竹北市十興社區發展協會及新埔鎮新北社區發展協會。

性別暴力初級預防計畫績優獎「府內計畫組」竹北市竹北社區發展協會、新埔鎮南平社區發展協會、新埔鎮北平社區發展協會。「衛生福利部計畫組」新埔鎮南平社區發展協會及新竹縣馨園健康照護教育與服務協會。